Путин поздравил женщин России с 8 Марта. Видео 08 марта 2023 в 02:18 Размер текста - 17 + Особое внимание Путин уделил женщинам-военнослужащим Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на официальном сетевом ресурсе главы государства. «От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. В России этот праздник наполнен особым теплом и смыслом, потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас — безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение», — отметил Владимир Путин. Особое внимание президент уделил женщинам-военнослужащим. «Хочу отдельно поздравить женщин, которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины. Тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых. Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закаленных бойцов», — добавил Путин. Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на официальном сетевом ресурсе главы государства. «От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. В России этот праздник наполнен особым теплом и смыслом, потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас — безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение», — отметил Владимир Путин. Особое внимание президент уделил женщинам-военнослужащим. «Хочу отдельно поздравить женщин, которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины. Тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых. Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закаленных бойцов», — добавил Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям