Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на официальном сетевом ресурсе главы государства.
«От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. В России этот праздник наполнен особым теплом и смыслом, потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас — безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение», —
Особое внимание президент уделил женщинам-военнослужащим. «Хочу отдельно поздравить женщин, которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины. Тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых. Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закаленных бойцов», — добавил Путин.
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