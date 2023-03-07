07 марта 2023

Путин поздравил женщин России с 8 Марта. Видео

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Особое внимание Путин уделил женщинам-военнослужащим Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на официальном сетевом ресурсе главы государства.

«От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. В России этот праздник наполнен особым теплом и смыслом, потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас — безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение», — отметил Владимир Путин.

Особое внимание президент уделил женщинам-военнослужащим. «Хочу отдельно поздравить женщин, которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины. Тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых. Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закаленных бойцов», — добавил Путин.

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Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на официальном сетевом ресурсе главы государства. «От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. В России этот праздник наполнен особым теплом и смыслом, потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас — безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение», — отметил Владимир Путин. Особое внимание президент уделил женщинам-военнослужащим. «Хочу отдельно поздравить женщин, которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины. Тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых. Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закаленных бойцов», — добавил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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