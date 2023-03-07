Депутат ГД раскрыла, кому положена двойная пенсия

Депутат Госдумы Бессараб: социальная и страховая пенсия положена военным инвалидам

08 марта 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

На двойную пенсию могут рассчитывать военные инвалиды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На получение двойной пенсии могут претендовать россияне, которые получили военную травму и инвалидность. Им положены социальные и страховые выплаты, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Сегодня [военному инвалиду] уже никаких документов не требуется. Информация о назначении инвалидности неработоспособной группы направляется сразу в социальный фонд для соответствующего начисления», — рассказала Бессараб порталу Rnews. Депутат отметила, что между регионами РФ налажено взаимодействие и данные напрямую поступают в фонд. В эту категорию попадают также участники Великой Отечественной Войны и жители блокадного Ленинграда. Если инвалид получил иную травму, то ему положен только один вид выплаты. «Если эта инвалидность по общему заболеванию, а не в результате военной травмы, то назначается только социальная пенсия», — отметила депутат. Ранее сообщалось, что Госдума решила сохранить повышенные пенсии военным, которые вышли на пенсию, но возобновили выполнение боевых задач или были призваны в связи с мобилизацией. Стаж участников спецоперации будет учитываться в двойном размере. А часть россиян также может рассчитывать на двойную пенсию.

На получение двойной пенсии могут претендовать россияне, которые получили военную травму и инвалидность. Им положены социальные и страховые выплаты, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Сегодня [военному инвалиду] уже никаких документов не требуется. Информация о назначении инвалидности неработоспособной группы направляется сразу в социальный фонд для соответствующего начисления», — рассказала Бессараб порталу Rnews. Депутат отметила, что между регионами РФ налажено взаимодействие и данные напрямую поступают в фонд. В эту категорию попадают также участники Великой Отечественной Войны и жители блокадного Ленинграда. Если инвалид получил иную травму, то ему положен только один вид выплаты. «Если эта инвалидность по общему заболеванию, а не в результате военной травмы, то назначается только социальная пенсия», — отметила депутат. Ранее сообщалось, что Госдума решила сохранить повышенные пенсии военным, которые вышли на пенсию, но возобновили выполнение боевых задач или были призваны в связи с мобилизацией. Стаж участников спецоперации будет учитываться в двойном размере. А часть россиян также может рассчитывать на двойную пенсию.