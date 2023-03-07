07 марта 2023

Депутат ГД раскрыла, кому положена двойная пенсия

Депутат Госдумы Бессараб: социальная и страховая пенсия положена военным инвалидам
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, пенсионер, парк, пенсия, цпкио
На двойную пенсию могут рассчитывать военные инвалиды Фото:

На получение двойной пенсии могут претендовать россияне, которые получили военную травму и инвалидность. Им положены социальные и страховые выплаты, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сегодня [военному инвалиду] уже никаких документов не требуется. Информация о назначении инвалидности неработоспособной группы направляется сразу в социальный фонд для соответствующего начисления», — рассказала Бессараб порталу Rnews. Депутат отметила, что между регионами РФ налажено взаимодействие и данные напрямую поступают в фонд.

В эту категорию попадают также участники Великой Отечественной Войны и жители блокадного Ленинграда. Если инвалид получил иную травму, то ему положен только один вид выплаты. «Если эта инвалидность по общему заболеванию, а не в результате военной травмы, то назначается только социальная пенсия», — отметила депутат.

Ранее сообщалось, что Госдума решила сохранить повышенные пенсии военным, которые вышли на пенсию, но возобновили выполнение боевых задач или были призваны в связи с мобилизацией. Стаж участников спецоперации будет учитываться в двойном размере. А часть россиян также может рассчитывать на двойную пенсию.

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На получение двойной пенсии могут претендовать россияне, которые получили военную травму и инвалидность. Им положены социальные и страховые выплаты, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Сегодня [военному инвалиду] уже никаких документов не требуется. Информация о назначении инвалидности неработоспособной группы направляется сразу в социальный фонд для соответствующего начисления», — рассказала Бессараб порталу Rnews. Депутат отметила, что между регионами РФ налажено взаимодействие и данные напрямую поступают в фонд. В эту категорию попадают также участники Великой Отечественной Войны и жители блокадного Ленинграда. Если инвалид получил иную травму, то ему положен только один вид выплаты. «Если эта инвалидность по общему заболеванию, а не в результате военной травмы, то назначается только социальная пенсия», — отметила депутат. Ранее сообщалось, что Госдума решила сохранить повышенные пенсии военным, которые вышли на пенсию, но возобновили выполнение боевых задач или были призваны в связи с мобилизацией. Стаж участников спецоперации будет учитываться в двойном размере. А часть россиян также может рассчитывать на двойную пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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