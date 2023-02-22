Военным пенсионерам сохранят повышенные пенсии в случае мобилизации

22 февраля 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Военным пенсионерам изменили условия получения выплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Госдума решила сохранить повышенные пенсии военным, которые вышли на пенсию, но возобновили выполнение боевых задач или были призваны в связи с мобилизацией. Такой закон приняла Госдума. «Сегодня, если военные пенсионеры вернулись на военную службу в должности с окладом ниже того, от которого им рассчитывалась пенсия, при возобновлении пенсионных выплат их пенсия также уменьшается. Это несправедливо. Военному пенсионеру, который не остался в стороне от участия в СВО, применяет свой опыт, пусть даже и на более низкой должности, должна быть сохранена пенсия в прежнем — повышенном — размере», — цитирует Госдума вице-спикера Вячеслава Володина. Изменения закона коснутся и мобилизованных. Теперь военные пенсионеры смогут возобновить ранее приостановленную пенсию либо получать новые выплаты по последнему месту службы. Перерасчет будет по желанию получателя с учетом выслуги и трудового стажа. Участники спецоперации на Украине раньше выйдут на пенсию, так как их стаж будет учитываться в двойном размере. Такое решение приняли в правительстве.

Госдума решила сохранить повышенные пенсии военным, которые вышли на пенсию, но возобновили выполнение боевых задач или были призваны в связи с мобилизацией. Такой закон приняла Госдума. «Сегодня, если военные пенсионеры вернулись на военную службу в должности с окладом ниже того, от которого им рассчитывалась пенсия, при возобновлении пенсионных выплат их пенсия также уменьшается. Это несправедливо. Военному пенсионеру, который не остался в стороне от участия в СВО, применяет свой опыт, пусть даже и на более низкой должности, должна быть сохранена пенсия в прежнем — повышенном — размере», — цитирует Госдума вице-спикера Вячеслава Володина. Изменения закона коснутся и мобилизованных. Теперь военные пенсионеры смогут возобновить ранее приостановленную пенсию либо получать новые выплаты по последнему месту службы. Перерасчет будет по желанию получателя с учетом выслуги и трудового стажа. Участники спецоперации на Украине раньше выйдут на пенсию, так как их стаж будет учитываться в двойном размере. Такое решение приняли в правительстве.