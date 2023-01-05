Юрист перечислил категории граждан, которые могут получать две пенсии

Юрист Виноградов: часть россиян могут рассчитывать на две пенсии одновременно

06 января 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

Для получения двойной пенсии необходимо заполнить заявление и предоставить документы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Некоторые категории граждан имеют право получать две пенсии. Это закреплено в федеральном законодательстве, рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «Право на двойную пенсию имеют граждане, связанные с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС (ликвидаторы и получившие инвалидность из-за этой ЧС, нетрудоспособные члены семьи ликвидаторов и пострадавшие от лучевой болезни); участники Великой Отечественной войны и награжденные знаком „Жителю блокадного Ленинграда“», — рассказал Вадим Виноградов агентству «Прайм». Юрист добавил, что на льготу также могут рассчитывать граждане, которые получили инвалидность из-за военной травмы, федеральные госслужащие, космонавты, летчики-испытатели, а также родители и вдовы военнослужащих по призыву, которые получили травмы или погибли Эксперт отметил, что оформить двойную пенсию можно в отделении Пенсионного фонда или МФЦ. Для этого необходимо написать заявление, предоставить паспорт и документы, которые подтверждают право на льготу. Ранее пресс-служба Минтруда РФ сообщала, что с 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют на 4,8%. Их средний размер увеличится до 21 864 рублей. Кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец отметила, что для ряда пенсионеров такая мера будет реализована позже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые категории граждан имеют право получать две пенсии. Это закреплено в федеральном законодательстве, рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «Право на двойную пенсию имеют граждане, связанные с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС (ликвидаторы и получившие инвалидность из-за этой ЧС, нетрудоспособные члены семьи ликвидаторов и пострадавшие от лучевой болезни); участники Великой Отечественной войны и награжденные знаком „Жителю блокадного Ленинграда“», — рассказал Вадим Виноградов агентству «Прайм». Юрист добавил, что на льготу также могут рассчитывать граждане, которые получили инвалидность из-за военной травмы, федеральные госслужащие, космонавты, летчики-испытатели, а также родители и вдовы военнослужащих по призыву, которые получили травмы или погибли Эксперт отметил, что оформить двойную пенсию можно в отделении Пенсионного фонда или МФЦ. Для этого необходимо написать заявление, предоставить паспорт и документы, которые подтверждают право на льготу. Ранее пресс-служба Минтруда РФ сообщала, что с 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют на 4,8%. Их средний размер увеличится до 21 864 рублей. Кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец отметила, что для ряда пенсионеров такая мера будет реализована позже.