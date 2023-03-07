Пермячка отсудила у управляющей компании 400 тысяч рублей за перелом ноги

Суд постановил взыскать 422 878 рублей в пользу пермячки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми отсудила 400 тысяч у управляющей компании за падение около подъезда, которое привело к перелому ноги. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

«В вечернее время, возвращаясь домой, истец поскользнулась возле подъезда, в результате чего сломала ногу. После выписки из больницы было длительное восстановление и лечение. На протяжении двух лет и четырех месяцев женщина не могла вести активный образ жизни и жаловалась на сильные боли в ноге. Просит суд взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, утраченный заработок в размере 29 325 рублей, расходы на лекарства в размере 3 271 рубль и штраф», — говорится в документе.

Истец рассказала, что за время ее лечения было проведено три операции, а первый месяц после травмы она практически не могла спать из-за сильных болей. Суд постановил взыскать в пользу женщины утраченный заработок, расходы на лекарства в размере 2 594 рублей, 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 140 959 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в январе 2023 года медики зафиксировали 740 случаев травмирования пермяков из-за падения на улице. Основной причиной травматизма, по мнению медиков, является спешка.