Сотни пермяков получили травмы в результате падения на улице

Скорая помощь зафиксировала 740 случаев травмирования на улицах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Медики зафиксировали в январе 740 случаев травмирования пермяков в результате падения на улице. Данные приводит Пермская станция скорой медпомощи, которая, помимо Перми, обслуживает также Добрянский, Краснокамский и Ильинский городские округа.

«Травмы на улице и в общественных местах (январь 2023 года): 740 [случаев]», — указано на сайте станции скорой помощи. Характер полученных травм в минздраве Пермского края URA.RU уточнить затруднились.

По данным пермской городской клинической поликлиники №5 города, основной причиной травматизма зимой является спешка. «Многие не замечают льда, припорошенного снегом, в результате падают и получают различные травмы. Кроме того, значительная часть травм связана с общественным транспортом: пассажиры поскальзываются и падают как при входе в транспорт, так и при выходе из него», — сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В 2022 году жительницам Пермского края удалось отсудить деньги за падение на скользких тротуарах. Так, в Кунгуре горожанка получила травму, упав на обледеневшем крыльце магазина. Женщина обратилась в суд, который постановил взыскать с ответчика (арендатора магазина) 250 тысяч рублей. В Перми за падение во дворе жилого дома жительница отсудила у управляющей компании 450 тысяч рублей.