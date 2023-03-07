07 марта 2023

Пермский омбудсмен Игорь Сапко в стихах поздравил женщин с 8 Марта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , розы, букет роз, букет, цветы
Игорь Сапко опубликовал видео с поздравлением женщин Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко в стихотворной форме поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Видеообращение опубликовано в telegram-канале пермского омбудсмена.

«От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником весны, красоты, любви — 8 Марта! Вы вдохновляете нас, наполняете нашу жизнь смыслом. Мы готовы дарить вам цветы и сочинять стихи! Очередное посвящаю Вам…» — написано в мессенджере.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта. Глава государства особое внимание уделил женщинам-военнослужащим.

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко в стихотворной форме поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Видеообращение опубликовано в telegram-канале пермского омбудсмена. «От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником весны, красоты, любви — 8 Марта! Вы вдохновляете нас, наполняете нашу жизнь смыслом. Мы готовы дарить вам цветы и сочинять стихи! Очередное посвящаю Вам…» — написано в мессенджере. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта. Глава государства особое внимание уделил женщинам-военнослужащим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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