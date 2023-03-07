Пермский омбудсмен Игорь Сапко в стихах поздравил женщин с 8 Марта. Видео

08 марта 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Игорь Сапко опубликовал видео с поздравлением женщин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко в стихотворной форме поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Видеообращение опубликовано в telegram-канале пермского омбудсмена. «От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником весны, красоты, любви — 8 Марта! Вы вдохновляете нас, наполняете нашу жизнь смыслом. Мы готовы дарить вам цветы и сочинять стихи! Очередное посвящаю Вам…» — написано в мессенджере. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта. Глава государства особое внимание уделил женщинам-военнослужащим.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко в стихотворной форме поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Видеообращение опубликовано в telegram-канале пермского омбудсмена. «От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником весны, красоты, любви — 8 Марта! Вы вдохновляете нас, наполняете нашу жизнь смыслом. Мы готовы дарить вам цветы и сочинять стихи! Очередное посвящаю Вам…» — написано в мессенджере. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта. Глава государства особое внимание уделил женщинам-военнослужащим.