07 марта 2023
06 марта 2023

Тюменская область стала одним из лидеров по коэффициенту рождаемости в стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, роддом, рождаемость, младенцы, демография
В УрФО Тюменская область уступила только ЯНАО Фото:

Росстат проанализировал статистику по рождаемости в Тюменской области в 2022 году и установил, что коэффициент в регионе составил 1,74. Это один из лучших показателей в УрФО и седьмой среди всех субъектов РФ.

«Коэффициент рождаемости в Тюменской области составил 1,74 в 2022 году. Это второе место в УрФО после ЯНАО с показателем 1,8», — передает Информационный центр правительства ТО данные Росстата.

Там уточнили, что данный коэффициент дает понять сколько в среднем родила бы одна женщина за время репродуктивного периода. Данный отрезок включает в себя возраст от 15 до 50 лет.

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Росстат проанализировал статистику по рождаемости в Тюменской области в 2022 году и установил, что коэффициент в регионе составил 1,74. Это один из лучших показателей в УрФО и седьмой среди всех субъектов РФ. «Коэффициент рождаемости в Тюменской области составил 1,74 в 2022 году. Это второе место в УрФО после ЯНАО с показателем 1,8», — передает Информационный центр правительства ТО данные Росстата. Там уточнили, что данный коэффициент дает понять сколько в среднем родила бы одна женщина за время репродуктивного периода. Данный отрезок включает в себя возраст от 15 до 50 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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