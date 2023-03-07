Тюменская область стала одним из лидеров по коэффициенту рождаемости в стране

08 марта 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

В УрФО Тюменская область уступила только ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU Росстат проанализировал статистику по рождаемости в Тюменской области в 2022 году и установил, что коэффициент в регионе составил 1,74. Это один из лучших показателей в УрФО и седьмой среди всех субъектов РФ. «Коэффициент рождаемости в Тюменской области составил 1,74 в 2022 году. Это второе место в УрФО после ЯНАО с показателем 1,8», — передает Информационный центр правительства ТО данные Росстата. Там уточнили, что данный коэффициент дает понять сколько в среднем родила бы одна женщина за время репродуктивного периода. Данный отрезок включает в себя возраст от 15 до 50 лет.

Росстат проанализировал статистику по рождаемости в Тюменской области в 2022 году и установил, что коэффициент в регионе составил 1,74. Это один из лучших показателей в УрФО и седьмой среди всех субъектов РФ. «Коэффициент рождаемости в Тюменской области составил 1,74 в 2022 году. Это второе место в УрФО после ЯНАО с показателем 1,8», — передает Информационный центр правительства ТО данные Росстата. Там уточнили, что данный коэффициент дает понять сколько в среднем родила бы одна женщина за время репродуктивного периода. Данный отрезок включает в себя возраст от 15 до 50 лет.