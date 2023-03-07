В Магнитогорске рабочий цементного завода погиб, попав под поезд

08 марта 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Поезд за несколько минут до трагедии отправился из Магнитогорска в Челябинск (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области рабочий цементного завода погиб, попав под поезд. Информацию об этом распространила Уральская транспортная прокуратура. «На станции „Цемзавод“ Южно-Уральской железной дороги 8 марта 2023 года в 06:40 пассажирским поездом N 7902 сообщением „Магнитогорск-Челябинск“ смертельно травмирован работник цементного завода. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются. Предварительная причина — неосторожные действия потерпевшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Карталинской транспортной прокуратурой организована проверка по факту гибели работника завода. Также прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В Магнитогорске Челябинской области рабочий цементного завода погиб, попав под поезд. Информацию об этом распространила Уральская транспортная прокуратура. «На станции „Цемзавод“ Южно-Уральской железной дороги 8 марта 2023 года в 06:40 пассажирским поездом N 7902 сообщением „Магнитогорск-Челябинск“ смертельно травмирован работник цементного завода. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются. Предварительная причина — неосторожные действия потерпевшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Карталинской транспортной прокуратурой организована проверка по факту гибели работника завода. Также прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.