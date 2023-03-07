07 марта 2023

В Магнитогорске рабочий цементного завода погиб, попав под поезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд за несколько минут до трагедии отправился из Магнитогорска в Челябинск (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске Челябинской области рабочий цементного завода погиб, попав под поезд. Информацию об этом распространила Уральская транспортная прокуратура.

«На станции „Цемзавод“ Южно-Уральской железной дороги 8 марта 2023 года в 06:40 пассажирским поездом N 7902 сообщением „Магнитогорск-Челябинск“ смертельно травмирован работник цементного завода. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются. Предварительная причина — неосторожные действия потерпевшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Карталинской транспортной прокуратурой организована проверка по факту гибели работника завода. Также прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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В Магнитогорске Челябинской области рабочий цементного завода погиб, попав под поезд. Информацию об этом распространила Уральская транспортная прокуратура. «На станции „Цемзавод“ Южно-Уральской железной дороги 8 марта 2023 года в 06:40 пассажирским поездом N 7902 сообщением „Магнитогорск-Челябинск“ смертельно травмирован работник цементного завода. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются. Предварительная причина — неосторожные действия потерпевшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Карталинской транспортной прокуратурой организована проверка по факту гибели работника завода. Также прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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