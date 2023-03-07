07 марта 2023

МЧС предупреждает челябинцев о снеге и ветре 9 марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, светофор, снег, пешеход, погода, снегопад, климат
В отдельных районах Челябинской области 9 марта ожидаются сильные снегопады Фото:

Днем 9 марта в Челябинской области прогнозируются сильные осадки, ветер и гололедица. Об этом сообщило региональное МЧС.

«Днем 9 марта в отдельных районах Челябинской области прогнозируются сильные осадки в виде снега, гололедица, порывы ветра местами до 18 м/с», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС. Сотрудники экстренных служб также порекомендовали жителям учитывать погодные условия при планировании поездок, а также выбирать безопасный скоростной режим, соблюдая правила дорожного движения.

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Днем 9 марта в Челябинской области прогнозируются сильные осадки, ветер и гололедица. Об этом сообщило региональное МЧС. «Днем 9 марта в отдельных районах Челябинской области прогнозируются сильные осадки в виде снега, гололедица, порывы ветра местами до 18 м/с», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС. Сотрудники экстренных служб также порекомендовали жителям учитывать погодные условия при планировании поездок, а также выбирать безопасный скоростной режим, соблюдая правила дорожного движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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