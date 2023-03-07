МЧС предупреждает челябинцев о снеге и ветре 9 марта

08 марта 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

В отдельных районах Челябинской области 9 марта ожидаются сильные снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Днем 9 марта в Челябинской области прогнозируются сильные осадки, ветер и гололедица. Об этом сообщило региональное МЧС. «Днем 9 марта в отдельных районах Челябинской области прогнозируются сильные осадки в виде снега, гололедица, порывы ветра местами до 18 м/с», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС. Сотрудники экстренных служб также порекомендовали жителям учитывать погодные условия при планировании поездок, а также выбирать безопасный скоростной режим, соблюдая правила дорожного движения.

Днем 9 марта в Челябинской области прогнозируются сильные осадки, ветер и гололедица. Об этом сообщило региональное МЧС. «Днем 9 марта в отдельных районах Челябинской области прогнозируются сильные осадки в виде снега, гололедица, порывы ветра местами до 18 м/с», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС. Сотрудники экстренных служб также порекомендовали жителям учитывать погодные условия при планировании поездок, а также выбирать безопасный скоростной режим, соблюдая правила дорожного движения.