07 марта 2023
06 марта 2023

Самолет до Салехарда вернулся в Москву из-за проблем с шасси

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании «Ямал» вернулся в Домодедово из-за проблем с шасси Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший из Москвы в Салехард 8 марта, вернулся в аэропорт Домодедово (Москва) из-за проблем с шасси. Об этом сообщает AVIAINCIDENT.

«Район аэродрома Москва (Домодедово), 8 марта, 3 часа 45 минут. После выполнения взлета воздушного судна, на высоте 2000 футов, доклад экипажа о не уборке шасси, решение командира воздушного судна — возврат на аэродром вылета Домодедово», — сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT.

Самолет полтора часа вырабатывал топливо в воздухе, описывая циркуляцию около Москвы в специально выделенной воздушной зоне. Посадка в аэропорту Домодедово прошла успешно в 5 часов 30 минут.

Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме пилот прервал взлет самолета из-за разгерметизации двери пассажирского салона. Самолет авиакомпании «Ямал» вернулся в аэропорт вылета.

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Самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший из Москвы в Салехард 8 марта, вернулся в аэропорт Домодедово (Москва) из-за проблем с шасси. Об этом сообщает AVIAINCIDENT. «Район аэродрома Москва (Домодедово), 8 марта, 3 часа 45 минут. После выполнения взлета воздушного судна, на высоте 2000 футов, доклад экипажа о не уборке шасси, решение командира воздушного судна — возврат на аэродром вылета Домодедово», — сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT. Самолет полтора часа вырабатывал топливо в воздухе, описывая циркуляцию около Москвы в специально выделенной воздушной зоне. Посадка в аэропорту Домодедово прошла успешно в 5 часов 30 минут. Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме пилот прервал взлет самолета из-за разгерметизации двери пассажирского салона. Самолет авиакомпании «Ямал» вернулся в аэропорт вылета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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