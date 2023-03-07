Самолет до Салехарда вернулся в Москву из-за проблем с шасси

08 марта 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании «Ямал» вернулся в Домодедово из-за проблем с шасси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший из Москвы в Салехард 8 марта, вернулся в аэропорт Домодедово (Москва) из-за проблем с шасси. Об этом сообщает AVIAINCIDENT. «Район аэродрома Москва (Домодедово), 8 марта, 3 часа 45 минут. После выполнения взлета воздушного судна, на высоте 2000 футов, доклад экипажа о не уборке шасси, решение командира воздушного судна — возврат на аэродром вылета Домодедово», — сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT. Самолет полтора часа вырабатывал топливо в воздухе, описывая циркуляцию около Москвы в специально выделенной воздушной зоне. Посадка в аэропорту Домодедово прошла успешно в 5 часов 30 минут. Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме пилот прервал взлет самолета из-за разгерметизации двери пассажирского салона. Самолет авиакомпании «Ямал» вернулся в аэропорт вылета.

Самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший из Москвы в Салехард 8 марта, вернулся в аэропорт Домодедово (Москва) из-за проблем с шасси. Об этом сообщает AVIAINCIDENT. «Район аэродрома Москва (Домодедово), 8 марта, 3 часа 45 минут. После выполнения взлета воздушного судна, на высоте 2000 футов, доклад экипажа о не уборке шасси, решение командира воздушного судна — возврат на аэродром вылета Домодедово», — сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT. Самолет полтора часа вырабатывал топливо в воздухе, описывая циркуляцию около Москвы в специально выделенной воздушной зоне. Посадка в аэропорту Домодедово прошла успешно в 5 часов 30 минут. Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме пилот прервал взлет самолета из-за разгерметизации двери пассажирского салона. Самолет авиакомпании «Ямал» вернулся в аэропорт вылета.