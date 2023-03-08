Губернатор ЯНАО Артюхов нашел место для своего зама

Замгубернатору ЯНАО Татьяне Бучковой, работой которой недоволен губернатор Артюхов, предрекают назначение в Совете Федерации. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, она может сменить представителя Ямала Елену Зленко.
«Бучкова заменит Зленко в Совете Федерации. Возможно это произойдет ближе к осени», — сообщил источник. По словам инсайдера, ранее Бучковой хотели предложить должность в Салехарде, но у Артюхова изменились планы.
Елена Зленко была назначена на пост представителя ЯНАО в Совет Федерации в 2018 году. Срок ее полномочий закончится в сентябре 2023 года.
Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Бучкова может лишиться поста. По информации источников, глава ЯНАО Артюхов не доволен работой чиновницы.
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