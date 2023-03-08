08 марта 2023
07 марта 2023
06 марта 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов нашел место для своего зама

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание челябинской городской думы. Челябинск, маникюр, чиновник, документы, женщина
Бучкова может занять должность в Совете Федерации Фото:

Замгубернатору ЯНАО Татьяне Бучковой, работой которой недоволен губернатор Артюхов, предрекают назначение в Совете Федерации. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, она может сменить представителя Ямала Елену Зленко.

«Бучкова заменит Зленко в Совете Федерации. Возможно это произойдет ближе к осени», — сообщил источник. По словам инсайдера, ранее Бучковой хотели предложить должность в Салехарде, но у Артюхова изменились планы.

Елена Зленко была назначена на пост представителя ЯНАО в Совет Федерации в 2018 году. Срок ее полномочий закончится в сентябре 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Бучкова может лишиться поста. По информации источников, глава ЯНАО Артюхов не доволен работой чиновницы.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Замгубернатору ЯНАО Татьяне Бучковой, работой которой недоволен губернатор Артюхов, предрекают назначение в Совете Федерации. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, она может сменить представителя Ямала Елену Зленко. «Бучкова заменит Зленко в Совете Федерации. Возможно это произойдет ближе к осени», — сообщил источник. По словам инсайдера, ранее Бучковой хотели предложить должность в Салехарде, но у Артюхова изменились планы. Елена Зленко была назначена на пост представителя ЯНАО в Совет Федерации в 2018 году. Срок ее полномочий закончится в сентябре 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Бучкова может лишиться поста. По информации источников, глава ЯНАО Артюхов не доволен работой чиновницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...