Самолет прилетел в Екатеринбург с задержкой более, чем на час
Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Дубай — Екатеринбург задержали более чем на час. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс U6-2954 из Дубая изначально должен был прилететь в Екатеринбург 8 марта в 23:30, однако из-за задержки самолет приземлился в столицу Свердловской области только 9 марта в 0:39, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.
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