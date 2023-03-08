08 марта 2023
07 марта 2023

В Дубае задержали рейс в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, самолет, airbus321, аэрбас321
Самолет прилетел в Екатеринбург с задержкой более, чем на час Фото:

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Дубай — Екатеринбург задержали более чем на час. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс U6-2954 из Дубая изначально должен был прилететь в Екатеринбург 8 марта в 23:30, однако из-за задержки самолет приземлился в столицу Свердловской области только 9 марта в 0:39, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.

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Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Дубай — Екатеринбург задержали более чем на час. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2954 из Дубая изначально должен был прилететь в Екатеринбург 8 марта в 23:30, однако из-за задержки самолет приземлился в столицу Свердловской области только 9 марта в 0:39, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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