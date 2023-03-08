08 марта 2023
07 марта 2023

В Свердловской области продают усадьбу с оленями и медведями за сотни миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом, дом кочнева, деревня кунгурка
Имение продают за 240 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

Возле Бисерти (Свердловская область) у реки Кайгыр продают усадьбу с общей площадью территории 209 гектаров за 240 миллионов рублей. На территории есть 10 гостевых домов, а также эко-ферма с благородными оленями и медведями, следует из объявления на сервисе «Авито».

«Уникальное хозяйство, с общей территорией в 209 гектаров. На территории есть усадьба, 10 гостевых домов, вольеры с пятнистыми оленями и благородными оленями Маралами, горные бараны, медведи, волк, кабаны, лошади, а также конюшня и тренировочный корд», — следует из объявления на сервисе «Авито». Цена за усадьбу — 240 миллионов рублей.

Помимо этого на территории организована централизованная система водоснабжения и очистки сточных вод, система видеонаблюдения и интернет. Имение находится в 120 километров от Екатеринбурга в направлении Перми, в 25 километрах от усадьбы находится природный парк «Оленьи ручьи».

Ранее URA.RU рассказывало, что на берегу озера Таватуй в 100 километрах от Екатеринбурга выставили на продажу резиденцию площадью 926 квадратных метров с 21-й комнатой. Усадьбу с художественной росписью на фасаде и балюстрадой продают за 180 миллионов рублей.

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Возле Бисерти (Свердловская область) у реки Кайгыр продают усадьбу с общей площадью территории 209 гектаров за 240 миллионов рублей. На территории есть 10 гостевых домов, а также эко-ферма с благородными оленями и медведями, следует из объявления на сервисе «Авито». «Уникальное хозяйство, с общей территорией в 209 гектаров. На территории есть усадьба, 10 гостевых домов, вольеры с пятнистыми оленями и благородными оленями Маралами, горные бараны, медведи, волк, кабаны, лошади, а также конюшня и тренировочный корд», — следует из объявления на сервисе «Авито». Цена за усадьбу — 240 миллионов рублей. Помимо этого на территории организована централизованная система водоснабжения и очистки сточных вод, система видеонаблюдения и интернет. Имение находится в 120 километров от Екатеринбурга в направлении Перми, в 25 километрах от усадьбы находится природный парк «Оленьи ручьи». Ранее URA.RU рассказывало, что на берегу озера Таватуй в 100 километрах от Екатеринбурга выставили на продажу резиденцию площадью 926 квадратных метров с 21-й комнатой. Усадьбу с художественной росписью на фасаде и балюстрадой продают за 180 миллионов рублей.
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