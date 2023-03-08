Возле Бисерти (Свердловская область) у реки Кайгыр продают усадьбу с общей площадью территории 209 гектаров за 240 миллионов рублей. На территории есть 10 гостевых домов, а также эко-ферма с благородными оленями и медведями, следует из объявления на сервисе «Авито».
«Уникальное хозяйство, с общей территорией в 209 гектаров. На территории есть усадьба, 10 гостевых домов, вольеры с пятнистыми оленями и благородными оленями Маралами, горные бараны, медведи, волк, кабаны, лошади, а также конюшня и тренировочный корд», — следует из объявления на сервисе «Авито». Цена за усадьбу — 240 миллионов рублей.
Помимо этого на территории организована централизованная система водоснабжения и очистки сточных вод, система видеонаблюдения и интернет. Имение находится в 120 километров от Екатеринбурга в направлении Перми, в 25 километрах от усадьбы находится природный парк «Оленьи ручьи».
Ранее URA.RU рассказывало, что на берегу озера Таватуй в 100 километрах от Екатеринбурга выставили на продажу резиденцию площадью 926 квадратных метров с 21-й комнатой. Усадьбу с художественной росписью на фасаде и балюстрадой продают за 180 миллионов рублей.
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