WSJ: представители ЦРУ знали о подготовке теракта на «Северных потоках»

09 марта 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

ЦРУ летом предупреждало ЕС о подготовке украинцами теракта на «Северных потоках» Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США еще летом 2022 года предупреждали европейских коллег о подготовке теракта на «Северных потоках» украинскими гражданами. Об этом сообщили представители администрации, знакомые с докладом о последних выводах разведки. «ЦРУ США еще летом предупреждало европейских коллег о возможной подготовке теракта на „Северных потоках“ украинскими гражданами», — сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Согласно изданию, в июне—июле 2022 года ЦРУ направило Федеральной разведывательной службе Германии, а также другим европейским спецслужбам предупреждение о возможном нападении на трубопровод. В уведомлении говорилось о трех украинских гражданах, которые пытались арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, включая Швецию. Журналисты газеты подчеркнули, что выводы об ответственности проукраинской группировки не являются окончательными. В ночь на 27 сентября был совершен подрыв на обеих нитках «Северного потока». Британская газета The Times писала о том, что западная разведка знает имя предполагаемого украинского спонсора взрыва на «Северных потоках», но не выдает его. Представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк уверен, что ответственность за теракты на «Северных потоках» несут политики Запада, а не украинцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США еще летом 2022 года предупреждали европейских коллег о подготовке теракта на «Северных потоках» украинскими гражданами. Об этом сообщили представители администрации, знакомые с докладом о последних выводах разведки. «ЦРУ США еще летом предупреждало европейских коллег о возможной подготовке теракта на „Северных потоках“ украинскими гражданами», — сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Согласно изданию, в июне—июле 2022 года ЦРУ направило Федеральной разведывательной службе Германии, а также другим европейским спецслужбам предупреждение о возможном нападении на трубопровод. В уведомлении говорилось о трех украинских гражданах, которые пытались арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, включая Швецию. Журналисты газеты подчеркнули, что выводы об ответственности проукраинской группировки не являются окончательными. В ночь на 27 сентября был совершен подрыв на обеих нитках «Северного потока». Британская газета The Times писала о том, что западная разведка знает имя предполагаемого украинского спонсора взрыва на «Северных потоках», но не выдает его. Представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк уверен, что ответственность за теракты на «Северных потоках» несут политики Запада, а не украинцы.