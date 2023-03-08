The Times: Западу известно, кто устроил теракт на «Северных потоках»

Официально не было установлено, кто устроил взрыв на газопроводе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Повреждения «Северных потоков»

Западная разведка знает имя предполагаемого украинского спонсора взрыва на «Северных потоках», но не выдает его. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Запад умолчал об атаке на „Северный поток“, чтобы защитить Украину. Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связанного с правительством президента Зеленского, уже несколько месяцев циркулирует в разведывательных кругах, но не раскрывается», — передает The Times .

Предполагается, что за взрывом стоит частное предприятие из Украины. По словам журналистов, Запад решил не обнародовать это, чтобы отвести от себя вопросы о расследовании и защитить Украину от столкновения с Германией.

«Северные потоки» взорвали в конце сентября. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их возможно отремонтировать. Ранее СМИ сообщили, что теракт на «Северных потоках» устроила проукраинская группировка. В Кремле назвали эти публикации фейковыми. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что приказ о взрыве на газопроводе отдавали в ЦРУ. В российском посольстве заявляли, что Швеция скрывает информацию о взрывах, передает РАПСИ.