Экс-офицер ВС США Блэк: за взрывами «Северных потоков» стоят западные политики, а не украинцы

08 марта 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Запад хочет скрыть причастность к теракту на газопроводе, считает Ричард Блэк Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Ответственность за теракты на «Северных потоках» несут политики Запада, а статья The New York Times пытается скрыть эти факты. Об этом заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. «Статья The New York Times показывает, что спецслужбы США, которые эту публикацию и спустили, истерично отреагировали на то, как широко разошлось в мире расследование Сеймура Херша. Статья является неуклюжим сокрытием того факта, что мировые лидеры несут ответственность за этот акт терроризма, ввергающий население Западной Европы в обнищание», — сказал Блэк в интервью ТАСС. Взрыв на «Северных потоках» произошел в конце сентября, там было четыре утечки газа. Газета The New York Times написала, что проукраинская группировка имеет отношение к диверсиям на газопроводе. В Кремле назвали информацию фейковой, передает RT. При этом, согласно расследованию американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку закладывали американские водолазы, а приказ отдали в ЦРУ. В ООН отказались проводить расследование произошедшего, сообщает «Ридус».

