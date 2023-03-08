Экс-офицер ВС США Блэк: за взрывами «Северных потоков» стоят западные политики, а не украинцы

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Запад хочет скрыть причастность к теракту на газопроводе, считает Ричард Блэк Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Ответственность за теракты на «Северных потоках» несут политики Запада, а статья The New York Times пытается скрыть эти факты. Об этом заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.

«Статья The New York Times показывает, что спецслужбы США, которые эту публикацию и спустили, истерично отреагировали на то, как широко разошлось в мире расследование Сеймура Херша. Статья является неуклюжим сокрытием того факта, что мировые лидеры несут ответственность за этот акт терроризма, ввергающий население Западной Европы в обнищание», — сказал Блэк в интервью ТАСС.

Взрыв на «Северных потоках» произошел в конце сентября, там было четыре утечки газа. Газета The New York Times написала, что проукраинская группировка имеет отношение к диверсиям на газопроводе. В Кремле назвали информацию фейковой, передает RT. При этом, согласно расследованию американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку закладывали американские водолазы, а приказ отдали в ЦРУ. В ООН отказались проводить расследование произошедшего, сообщает «Ридус».

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Ответственность за теракты на «Северных потоках» несут политики Запада, а статья The New York Times пытается скрыть эти факты. Об этом заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. «Статья The New York Times показывает, что спецслужбы США, которые эту публикацию и спустили, истерично отреагировали на то, как широко разошлось в мире расследование Сеймура Херша. Статья является неуклюжим сокрытием того факта, что мировые лидеры несут ответственность за этот акт терроризма, ввергающий население Западной Европы в обнищание», — сказал Блэк в интервью ТАСС. Взрыв на «Северных потоках» произошел в конце сентября, там было четыре утечки газа. Газета The New York Times написала, что проукраинская группировка имеет отношение к диверсиям на газопроводе. В Кремле назвали информацию фейковой, передает RT. При этом, согласно расследованию американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку закладывали американские водолазы, а приказ отдали в ЦРУ. В ООН отказались проводить расследование произошедшего, сообщает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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