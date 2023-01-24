Военкор Сладков: армия РФ ведет наступление на нескольких направлениях

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, полигон еланский
Военкор рассказал, что армия РФ продвигается на десятки километров Фото:
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Российские военные ведут наступление на артемовском и авдеевском направлениях, а также в районе Угледара. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

«Мы довольно успешно движемся в направлении Красногоровки, Новомихайловки, в сторону Курахово, обходим Авдеевку, штурмуем Артемовск. Эти наши действия настолько успешны, что подключается и другой участок фронта, запорожский», — сказал Сладков в интервью радио «Говорит Москва».

По его словам, российская армия продвигается там на десятки километров. Он отметил, что успехи заметны в направлении Угледара, на артемовском и авдеевском направлениях.

Военные РФ вскрыли позиции ВСУ в Запорожской области, бои идут по всей линии фронта. Также ожесточенное сражение на окраинах Бахмута (Артемовск), передает RT. У армии РФ хорошие результаты под Авдеевкой, сообщает телеканал 360 со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина.

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Российские военные ведут наступление на артемовском и авдеевском направлениях, а также в районе Угледара. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков. «Мы довольно успешно движемся в направлении Красногоровки, Новомихайловки, в сторону Курахово, обходим Авдеевку, штурмуем Артемовск. Эти наши действия настолько успешны, что подключается и другой участок фронта, запорожский», — сказал Сладков в интервью радио «Говорит Москва». По его словам, российская армия продвигается там на десятки километров. Он отметил, что успехи заметны в направлении Угледара, на артемовском и авдеевском направлениях. Военные РФ вскрыли позиции ВСУ в Запорожской области, бои идут по всей линии фронта. Также ожесточенное сражение на окраинах Бахмута (Артемовск), передает RT. У армии РФ хорошие результаты под Авдеевкой, сообщает телеканал 360 со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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