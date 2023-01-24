Военкор Сладков: армия РФ ведет наступление на нескольких направлениях

24 января 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Военкор рассказал, что армия РФ продвигается на десятки километров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные ведут наступление на артемовском и авдеевском направлениях, а также в районе Угледара. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков. «Мы довольно успешно движемся в направлении Красногоровки, Новомихайловки, в сторону Курахово, обходим Авдеевку, штурмуем Артемовск. Эти наши действия настолько успешны, что подключается и другой участок фронта, запорожский», — сказал Сладков в интервью радио «Говорит Москва». По его словам, российская армия продвигается там на десятки километров. Он отметил, что успехи заметны в направлении Угледара, на артемовском и авдеевском направлениях. Военные РФ вскрыли позиции ВСУ в Запорожской области, бои идут по всей линии фронта. Также ожесточенное сражение на окраинах Бахмута (Артемовск), передает RT. У армии РФ хорошие результаты под Авдеевкой, сообщает телеканал 360 со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Российские военные ведут наступление на артемовском и авдеевском направлениях, а также в районе Угледара. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков. «Мы довольно успешно движемся в направлении Красногоровки, Новомихайловки, в сторону Курахово, обходим Авдеевку, штурмуем Артемовск. Эти наши действия настолько успешны, что подключается и другой участок фронта, запорожский», — сказал Сладков в интервью радио «Говорит Москва». По его словам, российская армия продвигается там на десятки километров. Он отметил, что успехи заметны в направлении Угледара, на артемовском и авдеевском направлениях. Военные РФ вскрыли позиции ВСУ в Запорожской области, бои идут по всей линии фронта. Также ожесточенное сражение на окраинах Бахмута (Артемовск), передает RT. У армии РФ хорошие результаты под Авдеевкой, сообщает телеканал 360 со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина.