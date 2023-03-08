08 марта 2023
07 марта 2023

В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и открыл стрельбу

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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, омон
Силовики оцепили район из-за стрельбы, заявляют очевидцы Фото:
новость из сюжета
В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу

В Нижневартовске (ХМАО) силовики оцепили район из-за выстрелов, которые услышали соседи. По сообщениям очевидцев, в квартире на 9 этаже дома 59 на улице Северной заперся мужчина с ребенком и грозит его убить.

«Мужчина заперся дома с ребенком и обещает его убить. Соседи слышали как минимум восемь выстрелов», — сообщают очевидцы.

В пресс-службе УМВД пообещали дать комментарий позже. В Нижневартовских пабликах распространяется информация, что в квартире заперся Владимир Широков, который требует звонков от председателя СКР Александра Бастрыкина и Германа Грефа.

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В Нижневартовске (ХМАО) силовики оцепили район из-за выстрелов, которые услышали соседи. По сообщениям очевидцев, в квартире на 9 этаже дома 59 на улице Северной заперся мужчина с ребенком и грозит его убить. «Мужчина заперся дома с ребенком и обещает его убить. Соседи слышали как минимум восемь выстрелов», — сообщают очевидцы. В пресс-службе УМВД пообещали дать комментарий позже. В Нижневартовских пабликах распространяется информация, что в квартире заперся Владимир Широков, который требует звонков от председателя СКР Александра Бастрыкина и Германа Грефа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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