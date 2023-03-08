08 марта 2023
07 марта 2023

Директор тюменского департамента готовит нового протеже

Главврач тюменской больницы Александр Синельников готовится занять должность в областном департаменте
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки
Главврач областной больницы в Ишиме имеет перспективы занять должность в департаменте здравоохранения Фото:

Директор тюменского департамента здравоохранения Наталья Логинова готовит нового протеже. Чиновница планирует продвигать в правительственный департамент главврача областной больницы №4 Александра Синельникова. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к областному департаменту.

«Еще несколько лет назад Синельников стал приближенным к департаменту. Он умеет нивелировать конфликты, эффективен как управленец. Его заметили. Такие люди не задерживаются на местах», — поделился источник агентства на условиях анонимности.

Другой источник из департамента так отзывается о главвраче: «Синельников хорошо зарекомендовал себя. Он умеет выстроить рабочий процесс, всегда открыт к диалогу. Ведет активную работу по поиску недостающих кадров», — сообщил собеседник агентства.

Ранее чиновники предвещали кадровый голод в больницах Тюменской области. После этого в депздраве агентству сообщили, что в больницах и поликлиниках Тюменской области не хватает 245 врачей.

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Директор тюменского департамента здравоохранения Наталья Логинова готовит нового протеже. Чиновница планирует продвигать в правительственный департамент главврача областной больницы №4 Александра Синельникова. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к областному департаменту. «Еще несколько лет назад Синельников стал приближенным к департаменту. Он умеет нивелировать конфликты, эффективен как управленец. Его заметили. Такие люди не задерживаются на местах», — поделился источник агентства на условиях анонимности. Другой источник из департамента так отзывается о главвраче: «Синельников хорошо зарекомендовал себя. Он умеет выстроить рабочий процесс, всегда открыт к диалогу. Ведет активную работу по поиску недостающих кадров», — сообщил собеседник агентства. Ранее чиновники предвещали кадровый голод в больницах Тюменской области. После этого в депздраве агентству сообщили, что в больницах и поликлиниках Тюменской области не хватает 245 врачей.
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