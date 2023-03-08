На юге Челябинской области бушует снежный циклон

Водителей просят быть аккуратней на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На дорогах юга Челябинской области по состоянию на 9 марта продолжает бушевать снежный циклон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса, там сохраняются осадки и метели.

«В Варненском, Карталинском, Брединском, Кизильском, Агаповком, Нагайбакском, Верхнеуральском и Уйском районах продолжается сильный ветер, низовая метель, возможны осадки. В дневную смену на расчистку дорог выведены 180 единиц техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе миндора.

В министерстве отметили, что в ночь с 8 на 9 марта расчисткой дорог занималось около 100 экипажей дорожных служб. Также там попросили водителей быть внимательней, выезжая на трассу.

Последние две недели трассу М-5 засыпает снегом. Для безопасности водителей всю прошлую неделю движение на трассе было ограничено для грузовых и маршрутных авто. При этом дорожные службы и ГИБДД работают в усиленном режиме.