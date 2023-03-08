08 марта 2023
07 марта 2023

На юге Челябинской области бушует снежный циклон

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Водителей просят быть аккуратней на дорогах Фото:

На дорогах юга Челябинской области по состоянию на 9 марта продолжает бушевать снежный циклон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса, там сохраняются осадки и метели.

«В Варненском, Карталинском, Брединском, Кизильском, Агаповком, Нагайбакском, Верхнеуральском и Уйском районах продолжается сильный ветер, низовая метель, возможны осадки. В дневную смену на расчистку дорог выведены 180 единиц техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе миндора.

В министерстве отметили, что в ночь с 8 на 9 марта расчисткой дорог занималось около 100 экипажей дорожных служб. Также там попросили водителей быть внимательней, выезжая на трассу.

Последние две недели трассу М-5 засыпает снегом. Для безопасности водителей всю прошлую неделю движение на трассе было ограничено для грузовых и маршрутных авто. При этом дорожные службы и ГИБДД работают в усиленном режиме.

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На дорогах юга Челябинской области по состоянию на 9 марта продолжает бушевать снежный циклон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса, там сохраняются осадки и метели. «В Варненском, Карталинском, Брединском, Кизильском, Агаповком, Нагайбакском, Верхнеуральском и Уйском районах продолжается сильный ветер, низовая метель, возможны осадки. В дневную смену на расчистку дорог выведены 180 единиц техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе миндора. В министерстве отметили, что в ночь с 8 на 9 марта расчисткой дорог занималось около 100 экипажей дорожных служб. Также там попросили водителей быть внимательней, выезжая на трассу. Последние две недели трассу М-5 засыпает снегом. Для безопасности водителей всю прошлую неделю движение на трассе было ограничено для грузовых и маршрутных авто. При этом дорожные службы и ГИБДД работают в усиленном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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