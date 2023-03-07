Челябинцы рассказали о сложной ситуации на трассе М5

На трассе М5 в горнозаводской зоне идет сильный снегопад. Об этом пишут в соцсетях водители, проезжающие по автодороге со стороны Башкирии в направлении Челябинска.
«Сим, обстановка не улучшается. Продолжает идти сильный снег. Движение пока что рабочее», — пишет администратор группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» соцсети ВКонтакте.
На сильный снег, «снег хлопьями» жаловались также в паблике водители, проезжавшие Усть-Катав, Ашу и Сатку. До этого в группе было выставлено предупреждение о снежном циклоне, который идет в сторону Челябинска.
Ранее сегодня, 8 марта, МЧС предупреждало челябинцев о снеге и сильном ветре. Сильные снегопады, ветер порывами до 18 м/с и гололед ожидаются в регионе завтра, 9 марта.
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