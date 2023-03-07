Челябинцы рассказали о сложной ситуации на трассе М5

На трассе М5 в горнозаводской зоне Челябинской области идет сильный снег

08 марта 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Сейчас на трассе М5 идет снег, но движение рабочее (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М5 в горнозаводской зоне идет сильный снегопад. Об этом пишут в соцсетях водители, проезжающие по автодороге со стороны Башкирии в направлении Челябинска. «Сим, обстановка не улучшается. Продолжает идти сильный снег. Движение пока что рабочее», — пишет администратор группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» соцсети ВКонтакте. На сильный снег, «снег хлопьями» жаловались также в паблике водители, проезжавшие Усть-Катав, Ашу и Сатку. До этого в группе было выставлено предупреждение о снежном циклоне, который идет в сторону Челябинска. Ранее сегодня, 8 марта, МЧС предупреждало челябинцев о снеге и сильном ветре. Сильные снегопады, ветер порывами до 18 м/с и гололед ожидаются в регионе завтра, 9 марта.

На трассе М5 в горнозаводской зоне идет сильный снегопад. Об этом пишут в соцсетях водители, проезжающие по автодороге со стороны Башкирии в направлении Челябинска. «Сим, обстановка не улучшается. Продолжает идти сильный снег. Движение пока что рабочее», — пишет администратор группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» соцсети ВКонтакте. На сильный снег, «снег хлопьями» жаловались также в паблике водители, проезжавшие Усть-Катав, Ашу и Сатку. До этого в группе было выставлено предупреждение о снежном циклоне, который идет в сторону Челябинска. Ранее сегодня, 8 марта, МЧС предупреждало челябинцев о снеге и сильном ветре. Сильные снегопады, ветер порывами до 18 м/с и гололед ожидаются в регионе завтра, 9 марта.