07 марта 2023

Челябинцы рассказали о сложной ситуации на трассе М5

На трассе М5 в горнозаводской зоне Челябинской области идет сильный снег
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Сейчас на трассе М5 идет снег, но движение рабочее (архивное фото) Фото:

На трассе М5 в горнозаводской зоне идет сильный снегопад. Об этом пишут в соцсетях водители, проезжающие по автодороге со стороны Башкирии в направлении Челябинска.

«Сим, обстановка не улучшается. Продолжает идти сильный снег. Движение пока что рабочее», — пишет администратор группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» соцсети ВКонтакте.

На сильный снег, «снег хлопьями» жаловались также в паблике водители, проезжавшие Усть-Катав, Ашу и Сатку. До этого в группе было выставлено предупреждение о снежном циклоне, который идет в сторону Челябинска.

Ранее сегодня, 8 марта, МЧС предупреждало челябинцев о снеге и сильном ветре. Сильные снегопады, ветер порывами до 18 м/с и гололед ожидаются в регионе завтра, 9 марта.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

На трассе М5 в горнозаводской зоне идет сильный снегопад. Об этом пишут в соцсетях водители, проезжающие по автодороге со стороны Башкирии в направлении Челябинска. «Сим, обстановка не улучшается. Продолжает идти сильный снег. Движение пока что рабочее», — пишет администратор группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» соцсети ВКонтакте. На сильный снег, «снег хлопьями» жаловались также в паблике водители, проезжавшие Усть-Катав, Ашу и Сатку. До этого в группе было выставлено предупреждение о снежном циклоне, который идет в сторону Челябинска. Ранее сегодня, 8 марта, МЧС предупреждало челябинцев о снеге и сильном ветре. Сильные снегопады, ветер порывами до 18 м/с и гололед ожидаются в регионе завтра, 9 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...