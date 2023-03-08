08 марта 2023

На месте стрельбы в Нижневартовске находятся мама и бабушка ребенка, взятого в заложники

© Служба новостей «URA.RU»
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Мама и бабушка надеются уговорить мужчину сдаться и отпустить ребенка Фото:
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В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу

На место, где в Нижневартовске отец взял в заложники трехлетнего ребенка, приехали бабушка и мама мальчика. Они надеются, что им удастся уговорить Владимира Широкова отпустить ребенка и сдаться. Об этом сообщает телеканал Мегаполис.

«Жена Широкова вместе с полицейским ушла в сторону скорой», — передает журналист URA.RU с места событий.

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На место, где в Нижневартовске отец взял в заложники трехлетнего ребенка, приехали бабушка и мама мальчика. Они надеются, что им удастся уговорить Владимира Широкова отпустить ребенка и сдаться. Об этом сообщает телеканал Мегаполис. «Жена Широкова вместе с полицейским ушла в сторону скорой», — передает журналист URA.RU с места событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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