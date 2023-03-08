На месте стрельбы в Нижневартовске находятся мама и бабушка ребенка, взятого в заложники

Мама и бабушка надеются уговорить мужчину сдаться и отпустить ребенка
новость из сюжетаВ Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу
На место, где в Нижневартовске отец взял в заложники трехлетнего ребенка, приехали бабушка и мама мальчика. Они надеются, что им удастся уговорить Владимира Широкова отпустить ребенка и сдаться. Об этом сообщает телеканал Мегаполис.
«Жена Широкова вместе с полицейским ушла в сторону скорой», — передает журналист URA.RU с места событий.
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