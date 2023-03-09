Узнать об условиях получения регионального маткапитала можно в МФЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Семьи, проживающие на разных субъектах России, имеют возможность получить региональный маткапитал. Однако для каждой области и республики существуют свои условия получения бюджетных денежных средств. URA.RU приводит главную информацию об особенностях региональных выплат в разных точках РФ.

Что такое региональный материнский капитал

Региональный материнский капитал — это деньги, которые выделяет государство для поддержки молодых семей. При этом, субъекты России запускают свои программы маткапитала для решения демографических проблем в регионах. Средства выделяются из регионального бюджета.

Кому положен региональный материнский капитал

Региональный маткапитал может получить женщина, которая родила или усыновила второго и последующих детей, или мужчина, являющийся единственным родителем. Отец, усыновивший ребенка, вне зависимости от наличия российского гражданства тоже может претендовать на получение средств. Его супруга в таком случае должна быть лишена родительских прав или объявлена мертвой.

Право на выплату может претендовать ребенок, не достигший совершеннолетия и обучающийся по очной форме до окончания срока учебного периода до достижения им 23-летия. Маткапитал он получит, если оба родителя мертвы или лишены родительских прав.

Региональная программа материнского капитала не действует в Москве. В российской столице семья может получить единовременную выплату при рождении ребенка.

Как узнать условия для конкретного региона

Узнать условия для получения регионального маткапитала можно, обратившись в МФЦ по месту жительства. Также есть возможность посмотреть информацию на сайте местной или региональной администрации, или обратиться в районное отделение социальной защиты.

Размер регионального материнского капитала

Сумма выплаты отличается в разных регионах РФ. Например, при рождении третьего ребенка и последующих детей сумма маткапитала в Воронежской области равна 150 тысячам рублей, в Кемеровской 130 тысяч, а в Краснодарском крае 129 342 рубля.

Самые крупные выплаты в Ямало-Ненецком автономном округе (500 000), в Сахалинской области и Хабаровском крае (250 000), а также в Брянской области (200 000).

Как получить региональный маткапитал

Для получения региональной выплаты необходим паспорт с постоянной или временной регистрацией на территории того или иного региона, свидетельства о рождении детей, а также справка о составе семьи. В некоторых субъектах РФ могут потребовать другие документы. Так, в Иркутской и Архангельской областях нужны сведения о доходах семьи.

Кроме документов нужно подать заявление на получение маткапитала. Это можно сделать в МФЦ по месту жительства.

Далее необходимо дождаться решения уполномоченного органа. Срок принятия решения составляет от 10 до 30 рабочих дней.

После этого остается только получить сертификат.

На что можно потратить

Региональный маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, приобретение жилья и оплату ипотеки. Также выплата может пойти на образование детей, реабилитацию детей-инвалидов и приобретение для них технических средств. Также материнский капитал можно потратить на приобретение автомобиля для семьи.

Фото: инфографика URA.RU

Фото: инфографика URA.RU

Фото: инфографика URA.RU