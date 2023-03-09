Семьи, проживающие на разных субъектах России, имеют возможность получить региональный маткапитал. Однако для каждой области и республики существуют свои условия получения бюджетных денежных средств. URA.RU приводит главную информацию об особенностях региональных выплат в разных точках РФ.
Что такое региональный материнский капитал
Региональный материнский капитал — это деньги, которые выделяет государство для поддержки молодых семей. При этом, субъекты России запускают свои программы маткапитала для решения демографических проблем в регионах. Средства выделяются из регионального бюджета.
Кому положен региональный материнский капитал
Региональный маткапитал может получить женщина, которая родила или усыновила второго и последующих детей, или мужчина, являющийся единственным родителем. Отец, усыновивший ребенка, вне зависимости от наличия российского гражданства тоже может претендовать на получение средств. Его супруга в таком случае должна быть лишена родительских прав или объявлена мертвой.
Право на выплату может претендовать ребенок, не достигший совершеннолетия и обучающийся по очной форме до окончания срока учебного периода до достижения им 23-летия. Маткапитал он получит, если оба родителя мертвы или лишены родительских прав.
Региональная программа материнского капитала не действует в Москве. В российской столице семья может получить единовременную выплату при рождении ребенка.
Как узнать условия для конкретного региона
Узнать условия для получения регионального маткапитала можно, обратившись в МФЦ по месту жительства. Также есть возможность посмотреть информацию на сайте местной или региональной администрации, или обратиться в районное отделение социальной защиты.
Размер регионального материнского капитала
Сумма выплаты отличается в разных регионах РФ. Например, при рождении третьего ребенка и последующих детей сумма маткапитала в Воронежской области равна 150 тысячам рублей, в Кемеровской 130 тысяч, а в Краснодарском крае 129 342 рубля.
Самые крупные выплаты в Ямало-Ненецком автономном округе (500 000), в Сахалинской области и Хабаровском крае (250 000), а также в Брянской области (200 000).
Как получить региональный маткапитал
- Для получения региональной выплаты необходим паспорт с постоянной или временной регистрацией на территории того или иного региона, свидетельства о рождении детей, а также справка о составе семьи. В некоторых субъектах РФ могут потребовать другие документы. Так, в Иркутской и Архангельской областях нужны сведения о доходах семьи.
- Кроме документов нужно подать заявление на получение маткапитала. Это можно сделать в МФЦ по месту жительства.
- Далее необходимо дождаться решения уполномоченного органа. Срок принятия решения составляет от 10 до 30 рабочих дней.
- После этого остается только получить сертификат.
На что можно потратить
Региональный маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, приобретение жилья и оплату ипотеки. Также выплата может пойти на образование детей, реабилитацию детей-инвалидов и приобретение для них технических средств. Также материнский капитал можно потратить на приобретение автомобиля для семьи.
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