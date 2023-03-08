Екатеринбургские мясники приготовили смертельно опасный фарш

09 марта 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

В пробах фарша были найдены возбудители опасной болезни Фото: Александр Мамаев © URA.RU Одно из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга изготовило домашний фарш, в котором был найден опасный патоген. Бактерии, попав в организм человека, приводят к поражению репродуктивных органов и центральной нервной системы, рассказали URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора. «Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявила опасный патоген в пробе домашнего фарша, изготовленного одним из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга. Микробиологические исследования показали, что в фарше присутствует Listeria monocytogenes», — говорится в сообщении ведомства. Listeria monocytogenes — бактериальный патоген третьей группы опасности. Он может вызвать у человека инфекционное заболевание — листериоз, который поражает репродуктивную функцию и центральную нервную систему. Заболевание представляет особую опасность для новорожденных и людей с иммунодефицитами. В Россельхознадзоре добавили, что возбудитель мог попасть на предприятие с сырьем от больного животного или с упаковкой, а также через плохо вымытые руки персонала. Результаты исследований уже направлены мясникам с требованием принять экстренные меры по обеспечению безопасности своей продукции. Ранее в свердловских магазинах было выявлено 95 кило подозрительного сливочного масла. Молочный продукт не имел обязательные ветеринарные сопроводительные документы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одно из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга изготовило домашний фарш, в котором был найден опасный патоген. Бактерии, попав в организм человека, приводят к поражению репродуктивных органов и центральной нервной системы, рассказали URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора. «Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявила опасный патоген в пробе домашнего фарша, изготовленного одним из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга. Микробиологические исследования показали, что в фарше присутствует Listeria monocytogenes», — говорится в сообщении ведомства. Listeria monocytogenes — бактериальный патоген третьей группы опасности. Он может вызвать у человека инфекционное заболевание — листериоз, который поражает репродуктивную функцию и центральную нервную систему. Заболевание представляет особую опасность для новорожденных и людей с иммунодефицитами. В Россельхознадзоре добавили, что возбудитель мог попасть на предприятие с сырьем от больного животного или с упаковкой, а также через плохо вымытые руки персонала. Результаты исследований уже направлены мясникам с требованием принять экстренные меры по обеспечению безопасности своей продукции. Ранее в свердловских магазинах было выявлено 95 кило подозрительного сливочного масла. Молочный продукт не имел обязательные ветеринарные сопроводительные документы.