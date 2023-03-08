Екатеринбургские мясники приготовили смертельно опасный фарш

Одно из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга изготовило домашний фарш, в котором был найден опасный патоген. Бактерии, попав в организм человека, приводят к поражению репродуктивных органов и центральной нервной системы, рассказали URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора.
«Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявила опасный патоген в пробе домашнего фарша, изготовленного одним из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга. Микробиологические исследования показали, что в фарше присутствует Listeria monocytogenes», — говорится в сообщении ведомства.
Listeria monocytogenes — бактериальный патоген третьей группы опасности. Он может вызвать у человека инфекционное заболевание — листериоз, который поражает репродуктивную функцию и центральную нервную систему. Заболевание представляет особую опасность для новорожденных и людей с иммунодефицитами.
В Россельхознадзоре добавили, что возбудитель мог попасть на предприятие с сырьем от больного животного или с упаковкой, а также через плохо вымытые руки персонала. Результаты исследований уже направлены мясникам с требованием принять экстренные меры по обеспечению безопасности своей продукции.
Ранее в свердловских магазинах было выявлено 95 кило подозрительного сливочного масла. Молочный продукт не имел обязательные ветеринарные сопроводительные документы.
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