08 марта 2023
07 марта 2023

Екатеринбургские мясники приготовили смертельно опасный фарш

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня гипермаркета «Гипербола». Приготовление полуфабрикатов для гриля. Екатеринбург, фарш, мясо
В пробах фарша были найдены возбудители опасной болезни Фото:

Одно из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга изготовило домашний фарш, в котором был найден опасный патоген. Бактерии, попав в организм человека, приводят к поражению репродуктивных органов и центральной нервной системы, рассказали URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора.

«Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявила опасный патоген в пробе домашнего фарша, изготовленного одним из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга. Микробиологические исследования показали, что в фарше присутствует Listeria monocytogenes», — говорится в сообщении ведомства.

Listeria monocytogenes — бактериальный патоген третьей группы опасности. Он может вызвать у человека инфекционное заболевание — листериоз, который поражает репродуктивную функцию и центральную нервную систему. Заболевание представляет особую опасность для новорожденных и людей с иммунодефицитами.

В Россельхознадзоре добавили, что возбудитель мог попасть на предприятие с сырьем от больного животного или с упаковкой, а также через плохо вымытые руки персонала. Результаты исследований уже направлены мясникам с требованием принять экстренные меры по обеспечению безопасности своей продукции.

Ранее в свердловских магазинах было выявлено 95 кило подозрительного сливочного масла. Молочный продукт не имел обязательные ветеринарные сопроводительные документы.

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Одно из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга изготовило домашний фарш, в котором был найден опасный патоген. Бактерии, попав в организм человека, приводят к поражению репродуктивных органов и центральной нервной системы, рассказали URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора. «Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявила опасный патоген в пробе домашнего фарша, изготовленного одним из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга. Микробиологические исследования показали, что в фарше присутствует Listeria monocytogenes», — говорится в сообщении ведомства. Listeria monocytogenes — бактериальный патоген третьей группы опасности. Он может вызвать у человека инфекционное заболевание — листериоз, который поражает репродуктивную функцию и центральную нервную систему. Заболевание представляет особую опасность для новорожденных и людей с иммунодефицитами. В Россельхознадзоре добавили, что возбудитель мог попасть на предприятие с сырьем от больного животного или с упаковкой, а также через плохо вымытые руки персонала. Результаты исследований уже направлены мясникам с требованием принять экстренные меры по обеспечению безопасности своей продукции. Ранее в свердловских магазинах было выявлено 95 кило подозрительного сливочного масла. Молочный продукт не имел обязательные ветеринарные сопроводительные документы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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