Силовики освободили ребенка, взятого в заложники в Нижневартовске

Мужчина отпустил ребенка после переговоров с силовиками
новость из сюжетаВ Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу
Силовикам удалось освободить ребенка в Нижневартовске, которого отец взял в заложники. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве округа.
«Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов удалось освободить ребенка. Отец согласился на уговоры сотрудников силового ведомства и отпустил несовершеннолетнего. Слава Богу, все обошлось без крови», — сообщил собеседник.
Был ли задержан сам захватчик, собеседник не уточнил. Но уверил, что вопрос с ним решится быстро.
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