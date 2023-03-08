08 марта 2023

Силовики освободили ребенка, взятого в заложники в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, тигр, спецподразделение, показательные выступления, росгвардия, собр, рукопашный бой, захват преступника, освобождение заложников, спецоперация, терроризм, контртеррористическая, криминал, омон
Мужчина отпустил ребенка после переговоров с силовиками Фото:
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В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу

Силовикам удалось освободить ребенка в Нижневартовске, которого отец взял в заложники. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве округа.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов удалось освободить ребенка. Отец согласился на уговоры сотрудников силового ведомства и отпустил несовершеннолетнего. Слава Богу, все обошлось без крови», — сообщил собеседник.

Был ли задержан сам захватчик, собеседник не уточнил. Но уверил, что вопрос с ним решится быстро.

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Силовикам удалось освободить ребенка в Нижневартовске, которого отец взял в заложники. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве округа. «Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов удалось освободить ребенка. Отец согласился на уговоры сотрудников силового ведомства и отпустил несовершеннолетнего. Слава Богу, все обошлось без крови», — сообщил собеседник. Был ли задержан сам захватчик, собеседник не уточнил. Но уверил, что вопрос с ним решится быстро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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