В отношении мужчины стрелявшего в Нижневартовске завели уголовное дело по двум статьям

09 марта 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Руководитель СУ СК по ХМАО Михаил Мокшин взял дело на контроль Фото: Денис Моргунов © URA.RU В отношении мужчины, который устроил стрельбу в Нижневартовске и взял сына в заложники, возбудят уголовное дело по двум статьям. Об этом URA.RU сообщил источник в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями, незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — сообщили в ведомстве. Проведение следственных действий и ход расследования уголовного дела поставлен на личный контроль руководителем следственного управления Михаила Мокшина.

В отношении мужчины, который устроил стрельбу в Нижневартовске и взял сына в заложники, возбудят уголовное дело по двум статьям. Об этом URA.RU сообщил источник в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями, незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — сообщили в ведомстве. Проведение следственных действий и ход расследования уголовного дела поставлен на личный контроль руководителем следственного управления Михаила Мокшина.