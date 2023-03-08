08 марта 2023

В отношении мужчины стрелявшего в Нижневартовске завели уголовное дело по двум статьям

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в поселке Боровский. Тюмень, следственный комитет
Руководитель СУ СК по ХМАО Михаил Мокшин взял дело на контроль Фото:

В отношении мужчины, который устроил стрельбу в Нижневартовске и взял сына в заложники, возбудят уголовное дело по двум статьям. Об этом URA.RU сообщил источник в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями, незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — сообщили в ведомстве.

Проведение следственных действий и ход расследования уголовного дела поставлен на личный контроль руководителем следственного управления Михаила Мокшина.

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В отношении мужчины, который устроил стрельбу в Нижневартовске и взял сына в заложники, возбудят уголовное дело по двум статьям. Об этом URA.RU сообщил источник в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями, незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — сообщили в ведомстве. Проведение следственных действий и ход расследования уголовного дела поставлен на личный контроль руководителем следственного управления Михаила Мокшина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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