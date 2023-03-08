В отношении мужчины стрелявшего в Нижневартовске завели уголовное дело по двум статьям

В отношении мужчины, который устроил стрельбу в Нижневартовске и взял сына в заложники, возбудят уголовное дело по двум статьям. Об этом URA.RU сообщил источник в следственном управлении СК РФ по ХМАО.
«По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями, незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — сообщили в ведомстве.
Проведение следственных действий и ход расследования уголовного дела поставлен на личный контроль руководителем следственного управления Михаила Мокшина.
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