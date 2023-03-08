08 марта 2023

Стрелок из Нижневартовска, удерживавший сына в заложниках, был пьян

© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка «ЧВК Редан». Курган, машина полиции, полицейская машина
Стрелок из Нижневартовска был пьян Фото:

Житель Нижневартовска Владимир Широков, удерживавший в заложниках трехлетнего сына, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«Житель Нижневартовска 1978 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел из окна квартиры, расположенной по улице Северная города Нижневартовска, несколько выстрелов на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий, передает, что после задержания Широкова, на месте ЧП снимается оцепление.

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Житель Нижневартовска Владимир Широков, удерживавший в заложниках трехлетнего сына, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «Житель Нижневартовска 1978 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел из окна квартиры, расположенной по улице Северная города Нижневартовска, несколько выстрелов на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий, передает, что после задержания Широкова, на месте ЧП снимается оцепление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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