Стрелок из Нижневартовска, удерживавший сына в заложниках, был пьян

Стрелок из Нижневартовска был пьян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Нижневартовска Владимир Широков, удерживавший в заложниках трехлетнего сына, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«Житель Нижневартовска 1978 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел из окна квартиры, расположенной по улице Северная города Нижневартовска, несколько выстрелов на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий, передает, что после задержания Широкова, на месте ЧП снимается оцепление.