Из свердловских аптек пропал популярный немецкий препарат от гепатита

Из свердловских аптек пропал препарат «Урсофальк»

В Свердловской области закончился «Урсофальк» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Свердловской области жалуются, что из аптек пропал препарат «Урсофальк», который назначают для лечения печени и желчного пузыря новорожденных. Об этом сообщили читатели URA.RU. Препарат производится в Германии. К слову, «Урсофальк» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«Пропал „Урсофальк“ в форме суспензии, которую назначают детям. Этот известный немецкий препарат медики назначали при болезнях, связанных с дисфункцией печени и желчного пузыря у детей, в том числе и при гепатите», — делятся собеседники агентства.

Журналист URA.RU прошелся по аптекам Екатеринбурга и обнаружил, что препарата в форме суспензии «Урсофальк» нет в наличии. Однако в аптечных сетях предлагают аналоги. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт Ирина подтвердила информацию о том, что препарата в форме суспензии нет в городских аптеках. «Да, препарата „Урсофальк“ для детей нет в аптеках. Но это не повод паниковать. Следует помнить, что на данный момент есть хороший аналог — „Эксхол“», — отметила она.

Показания к применению препарата «Урсофальк»:

Хронический активный гепатит с холестатическим синдромом;

Острый гепатит;

Муковисцидоз (кистозный фиброз);

Врожденная атрезия желчного протока;

Билиарный рефлюкс-эзофагит и гастрит;

Билиарный диспептический синдром при холецистопатии и дискинезии желчевыводящих путей.

Ранее URA.RU сообщало, что иностранные лекарства перестали продаваться аптечных сетях Свердловской области. Санкции, введенные против России, оказали влияние на логистику. В регионе проблемы возникли с некоторыми препаратами, в частности, с «Виагрой», «Золофтом», «Гикамтином», «Флуимуцилом», «Оземпиком», «Сероквелем».