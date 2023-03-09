Из свердловских аптек пропал популярный немецкий препарат от гепатита

Из свердловских аптек пропал препарат «Урсофальк»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 9. Нижневартовск, таблетки, аптека, лекарства, капсулы
В Свердловской области закончился «Урсофальк» Фото:

Жители Свердловской области жалуются, что из аптек пропал препарат «Урсофальк», который назначают для лечения печени и желчного пузыря новорожденных. Об этом сообщили читатели URA.RU. Препарат производится в Германии. К слову, «Урсофальк» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«Пропал „Урсофальк“ в форме суспензии, которую назначают детям. Этот известный немецкий препарат медики назначали при болезнях, связанных с дисфункцией печени и желчного пузыря у детей, в том числе и при гепатите», — делятся собеседники агентства.

Журналист URA.RU прошелся по аптекам Екатеринбурга и обнаружил, что препарата в форме суспензии «Урсофальк» нет в наличии. Однако в аптечных сетях предлагают аналоги. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт Ирина подтвердила информацию о том, что препарата в форме суспензии нет в городских аптеках. «Да, препарата „Урсофальк“ для детей нет в аптеках. Но это не повод паниковать. Следует помнить, что на данный момент есть хороший аналог — „Эксхол“», — отметила она.

Показания к применению препарата «Урсофальк»:

  • Хронический активный гепатит с холестатическим синдромом;
  • Острый гепатит;
  • Муковисцидоз (кистозный фиброз);
  • Врожденная атрезия желчного протока;
  • Билиарный рефлюкс-эзофагит и гастрит;
  • Билиарный диспептический синдром при холецистопатии и дискинезии желчевыводящих путей.

Ранее URA.RU сообщало, что иностранные лекарства перестали продаваться аптечных сетях Свердловской области. Санкции, введенные против России, оказали влияние на логистику. В регионе проблемы возникли с некоторыми препаратами, в частности, с «Виагрой», «Золофтом», «Гикамтином», «Флуимуцилом», «Оземпиком», «Сероквелем».

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Жители Свердловской области жалуются, что из аптек пропал препарат «Урсофальк», который назначают для лечения печени и желчного пузыря новорожденных. Об этом сообщили читатели URA.RU. Препарат производится в Германии. К слову, «Урсофальк» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. «Пропал „Урсофальк“ в форме суспензии, которую назначают детям. Этот известный немецкий препарат медики назначали при болезнях, связанных с дисфункцией печени и желчного пузыря у детей, в том числе и при гепатите», — делятся собеседники агентства. Журналист URA.RU прошелся по аптекам Екатеринбурга и обнаружил, что препарата в форме суспензии «Урсофальк» нет в наличии. Однако в аптечных сетях предлагают аналоги. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт Ирина подтвердила информацию о том, что препарата в форме суспензии нет в городских аптеках. «Да, препарата „Урсофальк“ для детей нет в аптеках. Но это не повод паниковать. Следует помнить, что на данный момент есть хороший аналог — „Эксхол“», — отметила она. Показания к применению препарата «Урсофальк»: Ранее URA.RU сообщало, что иностранные лекарства перестали продаваться аптечных сетях Свердловской области. Санкции, введенные против России, оказали влияние на логистику. В регионе проблемы возникли с некоторыми препаратами, в частности, с «Виагрой», «Золофтом», «Гикамтином», «Флуимуцилом», «Оземпиком», «Сероквелем».
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© Служба новостей «URA.RU»
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