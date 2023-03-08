08 марта 2023

Екатеринбургские школьники учат патриотическую песню певца Шамана

© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-профессиональная ориентация школьников. Курган, гардероб, школьники, ученики
Школьники готовят выступление к военно-патриотическому конкурсу Фото:

В екатеринбургской школе №208 пятиклассники учат патриотическую песню певца SHAMAN (Ярослава Дронова) «Я русский». Об этом URA.RU рассказал директор среднего общеобразовательного учреждения Татьяна Чуб.

«Эта песня изучается детьми не в рамках школьной программы, потому что школьную программу мы изменить не можем. У нас есть перечень определенных произведений, который утвержден рабочей программой педагога, но класс 5А выбрал песню Шамана „Я русский“, чтобы представлять ее на конкурсе военно-патриотической песни», — сказала Татьяна Чуб.

По ее словам, пятиклассники учат эту песню с классным руководителем и преподавателем музыки. «Подготовка идет в рамках внеурочной деятельности», — добавила директор образовательного учреждения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области осужденные женщины исполнили песню «Встанем» музыканта SHAMAN. Выступление прошло в честь 23 февраля.

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В екатеринбургской школе №208 пятиклассники учат патриотическую песню певца SHAMAN (Ярослава Дронова) «Я русский». Об этом URA.RU рассказал директор среднего общеобразовательного учреждения Татьяна Чуб. «Эта песня изучается детьми не в рамках школьной программы, потому что школьную программу мы изменить не можем. У нас есть перечень определенных произведений, который утвержден рабочей программой педагога, но класс 5А выбрал песню Шамана „Я русский“, чтобы представлять ее на конкурсе военно-патриотической песни», — сказала Татьяна Чуб. По ее словам, пятиклассники учат эту песню с классным руководителем и преподавателем музыки. «Подготовка идет в рамках внеурочной деятельности», — добавила директор образовательного учреждения. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области осужденные женщины исполнили песню «Встанем» музыканта SHAMAN. Выступление прошло в честь 23 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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