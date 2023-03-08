Екатеринбургские школьники учат патриотическую песню певца Шамана

09 марта 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Школьники готовят выступление к военно-патриотическому конкурсу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургской школе №208 пятиклассники учат патриотическую песню певца SHAMAN (Ярослава Дронова) «Я русский». Об этом URA.RU рассказал директор среднего общеобразовательного учреждения Татьяна Чуб. «Эта песня изучается детьми не в рамках школьной программы, потому что школьную программу мы изменить не можем. У нас есть перечень определенных произведений, который утвержден рабочей программой педагога, но класс 5А выбрал песню Шамана „Я русский“, чтобы представлять ее на конкурсе военно-патриотической песни», — сказала Татьяна Чуб. По ее словам, пятиклассники учат эту песню с классным руководителем и преподавателем музыки. «Подготовка идет в рамках внеурочной деятельности», — добавила директор образовательного учреждения. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области осужденные женщины исполнили песню «Встанем» музыканта SHAMAN. Выступление прошло в честь 23 февраля.

В екатеринбургской школе №208 пятиклассники учат патриотическую песню певца SHAMAN (Ярослава Дронова) «Я русский». Об этом URA.RU рассказал директор среднего общеобразовательного учреждения Татьяна Чуб. «Эта песня изучается детьми не в рамках школьной программы, потому что школьную программу мы изменить не можем. У нас есть перечень определенных произведений, который утвержден рабочей программой педагога, но класс 5А выбрал песню Шамана „Я русский“, чтобы представлять ее на конкурсе военно-патриотической песни», — сказала Татьяна Чуб. По ее словам, пятиклассники учат эту песню с классным руководителем и преподавателем музыки. «Подготовка идет в рамках внеурочной деятельности», — добавила директор образовательного учреждения. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области осужденные женщины исполнили песню «Встанем» музыканта SHAMAN. Выступление прошло в честь 23 февраля.