Екатеринбургские школьники учат патриотическую песню певца Шамана

В екатеринбургской школе №208 пятиклассники учат патриотическую песню певца SHAMAN (Ярослава Дронова) «Я русский». Об этом URA.RU рассказал директор среднего общеобразовательного учреждения Татьяна Чуб.
«Эта песня изучается детьми не в рамках школьной программы, потому что школьную программу мы изменить не можем. У нас есть перечень определенных произведений, который утвержден рабочей программой педагога, но класс 5А выбрал песню Шамана „Я русский“, чтобы представлять ее на конкурсе военно-патриотической песни», — сказала Татьяна Чуб.
По ее словам, пятиклассники учат эту песню с классным руководителем и преподавателем музыки. «Подготовка идет в рамках внеурочной деятельности», — добавила директор образовательного учреждения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области осужденные женщины исполнили песню «Встанем» музыканта SHAMAN. Выступление прошло в честь 23 февраля.
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