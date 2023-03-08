08 марта 2023
07 марта 2023

В ЯНАО увеличились поступления налогов в казну региона

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2022 году бюджет округа пополнился на 384 млрд рублей Фото:

Бюджет ЯНАО в 2022 году пополнился налогами на 380 млрд рублей, что на 131% превысило показатели 2021 года. Об этом сообщается на сайте заксобрания региона.

«В 2022 году консолидированный бюджет автономного округа пополнился на 384,8 млрд руб, это на 131% больше, чем в 2021. В окружной бюджет поступило 300 млрд руб, что на 32% больше показателя прошлого года», — говорится в сообщении.

На 42% увеличились поступления имущественного налога, а на прибыль организаций — на 31%. Также на 17% выросли поступления по налогу на доходы физических лиц. Внебюджетные госфонды тоже увеличили свои доходы — в 2022 году они составили 109,8 млрд руб.

В ведомстве отметили, что эффективность показала контрольно-аналитическая работа, поступления по которой увеличились 1,6 раза и составили 622 млн руб. «В прошлом году, несмотря на осложнение геополитической ситуации и санкционное давление, вы выполнили все задачи, поставленные руководством страны», — добавил председатель заксобрания Сергей Ямкин.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО указала на недостатки в работе налоговой службы. Силовики выявили факты необоснованного начисления налогов.

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Бюджет ЯНАО в 2022 году пополнился налогами на 380 млрд рублей, что на 131% превысило показатели 2021 года. Об этом сообщается на сайте заксобрания региона. «В 2022 году консолидированный бюджет автономного округа пополнился на 384,8 млрд руб, это на 131% больше, чем в 2021. В окружной бюджет поступило 300 млрд руб, что на 32% больше показателя прошлого года», — говорится в сообщении. На 42% увеличились поступления имущественного налога, а на прибыль организаций — на 31%. Также на 17% выросли поступления по налогу на доходы физических лиц. Внебюджетные госфонды тоже увеличили свои доходы — в 2022 году они составили 109,8 млрд руб. В ведомстве отметили, что эффективность показала контрольно-аналитическая работа, поступления по которой увеличились 1,6 раза и составили 622 млн руб. «В прошлом году, несмотря на осложнение геополитической ситуации и санкционное давление, вы выполнили все задачи, поставленные руководством страны», — добавил председатель заксобрания Сергей Ямкин. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО указала на недостатки в работе налоговой службы. Силовики выявили факты необоснованного начисления налогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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