В ЯНАО увеличились поступления налогов в казну региона

Бюджет ЯНАО в 2022 году пополнился налогами на 380 млрд рублей, что на 131% превысило показатели 2021 года. Об этом сообщается на сайте заксобрания региона.
«В 2022 году консолидированный бюджет автономного округа пополнился на 384,8 млрд руб, это на 131% больше, чем в 2021. В окружной бюджет поступило 300 млрд руб, что на 32% больше показателя прошлого года», — говорится в сообщении.
На 42% увеличились поступления имущественного налога, а на прибыль организаций — на 31%. Также на 17% выросли поступления по налогу на доходы физических лиц. Внебюджетные госфонды тоже увеличили свои доходы — в 2022 году они составили 109,8 млрд руб.
В ведомстве отметили, что эффективность показала контрольно-аналитическая работа, поступления по которой увеличились 1,6 раза и составили 622 млн руб. «В прошлом году, несмотря на осложнение геополитической ситуации и санкционное давление, вы выполнили все задачи, поставленные руководством страны», — добавил председатель заксобрания Сергей Ямкин.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО указала на недостатки в работе налоговой службы. Силовики выявили факты необоснованного начисления налогов.
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