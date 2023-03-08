08 марта 2023
07 марта 2023

После публикации URA.RU Бастрыкин просит возбудить уголовное дело из-за невыплат челябинским водителям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за невыплат водителям Фото:

По фактам невыплат уволенным сотрудникам предприятия из Катав-Ивановска Челябинской области председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следкома РФ.

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о невыплате заработной платы в Челябинской области. Обращение к руководству комитета опубликовано в средствах массовой информации», — рассказали в СКР.

В следкоме обратили внимание на тот факт, что сотрудникам одного из предприятий региона выдали расчетные листки, но заработную плату они не получили. Глава района Николай Шиманович указал URA.RU, что причиной этого стали имеющихся у предприятия долги.

В СКР отметили, что в настоящее время следственные органы ведомства проводят проверку. В ее рамках будут установлены обстоятельства произошедшего. Дело поручено возбудить руководителю управления СКР в области Петру Решетникову. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате следкома.

Положенные выплаты не получили уволенные сотрудники ликвидируемого межмуниципального ООО «Катав-Ивановское АТП». Шиманович отметил, что напрямую из бюджета власти заплатить не могут, а само предприятие таких средств не имеет.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

По фактам невыплат уволенным сотрудникам предприятия из Катав-Ивановска Челябинской области председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следкома РФ. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о невыплате заработной платы в Челябинской области. Обращение к руководству комитета опубликовано в средствах массовой информации», — рассказали в СКР. В следкоме обратили внимание на тот факт, что сотрудникам одного из предприятий региона выдали расчетные листки, но заработную плату они не получили. Глава района Николай Шиманович указал URA.RU, что причиной этого стали имеющихся у предприятия долги. В СКР отметили, что в настоящее время следственные органы ведомства проводят проверку. В ее рамках будут установлены обстоятельства произошедшего. Дело поручено возбудить руководителю управления СКР в области Петру Решетникову. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате следкома. Положенные выплаты не получили уволенные сотрудники ликвидируемого межмуниципального ООО «Катав-Ивановское АТП». Шиманович отметил, что напрямую из бюджета власти заплатить не могут, а само предприятие таких средств не имеет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...