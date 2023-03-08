После публикации URA.RU Бастрыкин просит возбудить уголовное дело из-за невыплат челябинским водителям

09 марта 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за невыплат водителям Фото: Официальный сайт Президента РФ По фактам невыплат уволенным сотрудникам предприятия из Катав-Ивановска Челябинской области председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следкома РФ. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о невыплате заработной платы в Челябинской области. Обращение к руководству комитета опубликовано в средствах массовой информации», — рассказали в СКР. В следкоме обратили внимание на тот факт, что сотрудникам одного из предприятий региона выдали расчетные листки, но заработную плату они не получили. Глава района Николай Шиманович указал URA.RU, что причиной этого стали имеющихся у предприятия долги. В СКР отметили, что в настоящее время следственные органы ведомства проводят проверку. В ее рамках будут установлены обстоятельства произошедшего. Дело поручено возбудить руководителю управления СКР в области Петру Решетникову. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате следкома. Положенные выплаты не получили уволенные сотрудники ликвидируемого межмуниципального ООО «Катав-Ивановское АТП». Шиманович отметил, что напрямую из бюджета власти заплатить не могут, а само предприятие таких средств не имеет.

По фактам невыплат уволенным сотрудникам предприятия из Катав-Ивановска Челябинской области председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следкома РФ. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о невыплате заработной платы в Челябинской области. Обращение к руководству комитета опубликовано в средствах массовой информации», — рассказали в СКР. В следкоме обратили внимание на тот факт, что сотрудникам одного из предприятий региона выдали расчетные листки, но заработную плату они не получили. Глава района Николай Шиманович указал URA.RU, что причиной этого стали имеющихся у предприятия долги. В СКР отметили, что в настоящее время следственные органы ведомства проводят проверку. В ее рамках будут установлены обстоятельства произошедшего. Дело поручено возбудить руководителю управления СКР в области Петру Решетникову. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате следкома. Положенные выплаты не получили уволенные сотрудники ликвидируемого межмуниципального ООО «Катав-Ивановское АТП». Шиманович отметил, что напрямую из бюджета власти заплатить не могут, а само предприятие таких средств не имеет.