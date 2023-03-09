Демонстранты в Грузии хотят продолжения протестов после шага властей навстречу

09 марта 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Протесты не прекратятся, пока не освободят всех задержанных, сказал Цотнэ Коберидзе Фото: Наталья Борисова © URA.RU новость из сюжета Протесты в Грузии 2023 Протесты в Тбилиси продолжатся, несмотря на то, что власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах, из-за которого начались массовые недовольства. Об этом заявил представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе. По его словам, власти до сих пор не освободили задержанных в ходе акций протеста. «Нам нужна ясность относительно того, как они намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты. Во-вторых, пока задержанных не освободят, „Грузинская мечта“ не должна думать, что им будет легко», — сказал Цотнэ Коберидзе. Его слова приводит Sputnik Грузия. Протесты в Грузии прошли 8 марта. Митингующие были недовольны принятым законом об иноагентах и вышли к зданию парламента в Тбилиси. Власти страны согласились выполнить требования протестующих.

Протесты в Тбилиси продолжатся, несмотря на то, что власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах, из-за которого начались массовые недовольства. Об этом заявил представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе. По его словам, власти до сих пор не освободили задержанных в ходе акций протеста. «Нам нужна ясность относительно того, как они намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты. Во-вторых, пока задержанных не освободят, „Грузинская мечта“ не должна думать, что им будет легко», — сказал Цотнэ Коберидзе. Его слова приводит Sputnik Грузия. Протесты в Грузии прошли 8 марта. Митингующие были недовольны принятым законом об иноагентах и вышли к зданию парламента в Тбилиси. Власти страны согласились выполнить требования протестующих.