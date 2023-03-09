Демонстранты в Грузии хотят продолжения протестов после шага властей навстречу

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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
Протесты не прекратятся, пока не освободят всех задержанных, сказал Цотнэ Коберидзе Фото:
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Протесты в Грузии 2023

Протесты в Тбилиси продолжатся, несмотря на то, что власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах, из-за которого начались массовые недовольства. Об этом заявил представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе. По его словам, власти до сих пор не освободили задержанных в ходе акций протеста.

«Нам нужна ясность относительно того, как они намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты. Во-вторых, пока задержанных не освободят, „Грузинская мечта“ не должна думать, что им будет легко», — сказал Цотнэ Коберидзе. Его слова приводит Sputnik Грузия.

Протесты в Грузии прошли 8 марта. Митингующие были недовольны принятым законом об иноагентах и вышли к зданию парламента в Тбилиси. Власти страны согласились выполнить требования протестующих.

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Протесты в Тбилиси продолжатся, несмотря на то, что власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах, из-за которого начались массовые недовольства. Об этом заявил представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе. По его словам, власти до сих пор не освободили задержанных в ходе акций протеста. «Нам нужна ясность относительно того, как они намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты. Во-вторых, пока задержанных не освободят, „Грузинская мечта“ не должна думать, что им будет легко», — сказал Цотнэ Коберидзе. Его слова приводит Sputnik Грузия. Протесты в Грузии прошли 8 марта. Митингующие были недовольны принятым законом об иноагентах и вышли к зданию парламента в Тбилиси. Власти страны согласились выполнить требования протестующих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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