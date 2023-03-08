В Кургане простятся с военным поваром, погибшим в зоне СВО

Курганцы простятся с поваром, погибшим в зоне военных действий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кургане в ближайшие дни пройдет прощание с военным поваром Денисом Целоусовым, погибшим во время боевых действий в зоне спецоперации. Информацию URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Целоусов Денис Сергеевич служил поваром, значится в списке погибших в зоне СВО жителей Курганской области», — рассказали редакции в комиссариате. Прощание с Целоусовым состоится в ближайшие дни.

По данным военкомата, 29-летний Целоусов был приписан к артиллерийским войскам. Молодой человек был поваром хозотделения батареи.

Больше года назад президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Данные действия он объяснил необходимостью денацификации и демилитаризации украинского общества.