08 марта 2023
07 марта 2023

В Кургане простятся с военным поваром, погибшим в зоне СВО

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Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , флаг, флаг россии, солдат
Курганцы простятся с поваром, погибшим в зоне военных действий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кургане в ближайшие дни пройдет прощание с военным поваром Денисом Целоусовым, погибшим во время боевых действий в зоне спецоперации. Информацию URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Целоусов Денис Сергеевич служил поваром, значится в списке погибших в зоне СВО жителей Курганской области», — рассказали редакции в комиссариате. Прощание с Целоусовым состоится в ближайшие дни.

По данным военкомата, 29-летний Целоусов был приписан к артиллерийским войскам. Молодой человек был поваром хозотделения батареи.

Больше года назад президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Данные действия он объяснил необходимостью денацификации и демилитаризации украинского общества.

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В Кургане в ближайшие дни пройдет прощание с военным поваром Денисом Целоусовым, погибшим во время боевых действий в зоне спецоперации. Информацию URA.RU сообщили в областном военкомате. «Целоусов Денис Сергеевич служил поваром, значится в списке погибших в зоне СВО жителей Курганской области», — рассказали редакции в комиссариате. Прощание с Целоусовым состоится в ближайшие дни. По данным военкомата, 29-летний Целоусов был приписан к артиллерийским войскам. Молодой человек был поваром хозотделения батареи. Больше года назад президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Данные действия он объяснил необходимостью денацификации и демилитаризации украинского общества.
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