16 мая 2025

Курганские реконструкторы покажут, как пугачевцы осаждали Далматовский монастырь

В Далматово реконструируют сцену из пугачевского бунта у стен монастыря
© Служба новостей «URA.RU»
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В Далматово состоится историческая игра
В Далматово состоится историческая игра Фото:

У стен Далматовского монастыря в Курганской области 2 августа состоится представление с участием реконструкторов. Будет разыграна сцена осады монастыря войсками бунтовщика Емельяна Пугачева. Об этом сообщили в пресс-службе властей региона.

«Одним из ярких моментов дня станет реконструкция взятия Успенского Далматовского монастыря пугачевцами», — рассказали представители властей. Исторические события происходили у стен крепости в феврале 1774 года.

Согласно исторически данным, пугачевцы упорно пытались взять монастырь. Однако упорное сопротивление монахов помешало вторжению восставших.

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У стен Далматовского монастыря в Курганской области 2 августа состоится представление с участием реконструкторов. Будет разыграна сцена осады монастыря войсками бунтовщика Емельяна Пугачева. Об этом сообщили в пресс-службе властей региона. «Одним из ярких моментов дня станет реконструкция взятия Успенского Далматовского монастыря пугачевцами», — рассказали представители властей. Исторические события происходили у стен крепости в феврале 1774 года. Согласно исторически данным, пугачевцы упорно пытались взять монастырь. Однако упорное сопротивление монахов помешало вторжению восставших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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