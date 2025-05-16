Курганские реконструкторы покажут, как пугачевцы осаждали Далматовский монастырь

У стен Далматовского монастыря в Курганской области 2 августа состоится представление с участием реконструкторов. Будет разыграна сцена осады монастыря войсками бунтовщика Емельяна Пугачева. Об этом сообщили в пресс-службе властей региона.
«Одним из ярких моментов дня станет реконструкция взятия Успенского Далматовского монастыря пугачевцами», — рассказали представители властей. Исторические события происходили у стен крепости в феврале 1774 года.
Согласно исторически данным, пугачевцы упорно пытались взять монастырь. Однако упорное сопротивление монахов помешало вторжению восставших.
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