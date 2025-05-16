На федеральной трассе по дороге в Курган водители объезжают опасные ямы. Асфальт в нескольких местах сильно поврежден. Об этом рассказал руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«Сегодня ехали из Екатеринбурга через Курган в Омск по федеральной трассе. Дорога убитая», — сообщил Бородин в своем telegram-канале. К посту он прикрепил видео, на котором можно разглядеть несколько ям на дорожном покрытии.
В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» агентству рассказали, что на федеральной трассе «Иртыш» имеются участки, где повреждено дорожное покрытие. Там добавили, что после проведения необходимых по закону процедур, когда определится подрядчик — дорога будет отремонтирована.
Также в этом году планируется завершить ремонт на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» обход Кургана, состояние которого губернатор Курганской области Вадим Шумков обсуждал с министром транспорта РФ Романом Старовойтом и главой Росавтодора. Работы по ремонту начались в 2024 году, пояснили в ведомстве.
Виталий Бородин начал свою карьеру в уголовном розыске, работая оперативником, затем перешел в бизнес, работая в строительной фирме «Стройинвест» и достиг должности вице-президента. Он принимал участие в Молодежном антикоррупционном проекте от партии «Единая Россия» и сотрудничал с различными правительственными органами. С 2017 года Бородин возглавляет Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), активно участвует в создании региональных подразделений организации и выступает экспертом на федеральных каналах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!