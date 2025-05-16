16 мая 2025

Московский борец с коррупцией Бородин раскритиковал ямы на дороге в Курган. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На дороге обнаружили ямы
На дороге обнаружили ямы Фото:

На федеральной трассе по дороге в Курган водители объезжают опасные ямы. Асфальт в нескольких местах сильно поврежден. Об этом рассказал руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Сегодня ехали из Екатеринбурга через Курган в Омск по федеральной трассе. Дорога убитая», — сообщил Бородин в своем telegram-канале. К посту он прикрепил видео, на котором можно разглядеть несколько ям на дорожном покрытии.

В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» агентству рассказали, что на федеральной трассе «Иртыш» имеются участки, где повреждено дорожное покрытие. Там добавили, что после проведения необходимых по закону процедур, когда определится подрядчик — дорога будет отремонтирована.

Также в этом году планируется завершить ремонт на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» обход Кургана, состояние которого губернатор Курганской области Вадим Шумков обсуждал с министром транспорта РФ Романом Старовойтом и главой Росавтодора. Работы по ремонту начались в 2024 году, пояснили в ведомстве. 

Виталий Бородин начал свою карьеру в уголовном розыске, работая оперативником, затем перешел в бизнес, работая в строительной фирме «Стройинвест» и достиг должности вице-президента. Он принимал участие в Молодежном антикоррупционном проекте от партии «Единая Россия» и сотрудничал с различными правительственными органами. С 2017 года Бородин возглавляет Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), активно участвует в создании региональных подразделений организации и выступает экспертом на федеральных каналах.

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На федеральной трассе по дороге в Курган водители объезжают опасные ямы. Асфальт в нескольких местах сильно поврежден. Об этом рассказал руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. «Сегодня ехали из Екатеринбурга через Курган в Омск по федеральной трассе. Дорога убитая», — сообщил Бородин в своем telegram-канале. К посту он прикрепил видео, на котором можно разглядеть несколько ям на дорожном покрытии. В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» агентству рассказали, что на федеральной трассе «Иртыш» имеются участки, где повреждено дорожное покрытие. Там добавили, что после проведения необходимых по закону процедур, когда определится подрядчик — дорога будет отремонтирована. Также в этом году планируется завершить ремонт на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» обход Кургана, состояние которого губернатор Курганской области Вадим Шумков обсуждал с министром транспорта РФ Романом Старовойтом и главой Росавтодора. Работы по ремонту начались в 2024 году, пояснили в ведомстве.  Виталий Бородин начал свою карьеру в уголовном розыске, работая оперативником, затем перешел в бизнес, работая в строительной фирме «Стройинвест» и достиг должности вице-президента. Он принимал участие в Молодежном антикоррупционном проекте от партии «Единая Россия» и сотрудничал с различными правительственными органами. С 2017 года Бородин возглавляет Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), активно участвует в создании региональных подразделений организации и выступает экспертом на федеральных каналах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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