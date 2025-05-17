Депутат Госдумы Лантратова защитила от клеветы пропавших бойцов СВО

Депутат Госдумы, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова помогла семьям троих военнослужащих из Курганской области, ошибочно признанных дезертирами, восстановить справедливость. Решение было принято после ее обращения в Министерство обороны РФ.
«Ко мне обратилась жительница Курганской области Надежда Николаевна. Ее муж и два брата, подписавшие контракт в сложной жизненной ситуации, участвовали в боевых действиях, но позже были объявлены „самовольно оставившими часть“ (СОЧ). Муж пропал без вести после тяжелого боя, один брат выжил после ранения, но исчез при эвакуации, а второй, спасая сослуживцев, получил тяжелые ранения и не вышел на связь. Несмотря на героизм, семьи не получали поддержки, а военнослужащих оклеветали как дезертиров», — написала депутат в своем telegram-канале.
По словам Лантратовой, эта история потрясла ее до глубины души. Муж женщины и двое ее братьев ушли защищать Родину. Но вместо благодарности и поддержки их семьи столкнулись с жестокой несправедливостью. Чтобы помочь жительнице Курганской области, она направила запрос замминистра обороны Виктору Горемыкину.
«По итогам проверки все трое официально признаны пропавшими без вести. Надежде Николаевне назначены выплаты за погибшего мужа. Супруга одного из братьев также получит пособие. Родственники третьего военнослужащего смогут оформить выплаты через войсковую часть», — отметила Лантратова.
Депутат добавила, что это был «вопрос чести». Эти люди рисковали жизнью, спасая других, а их семьи столкнулись с равнодушием. Депутат также поблагодарила Минобороны за оперативность.
Ранее Лантратова рассказала, что из украинского плена вернулся 21-летний российский боец с позывным «Добрыня». Отец бойца рассказал ей, что его сын исчез на Курском направлении в ноябре прошлого года. В декабре представители Красного Креста связались с ним и сообщили, что его сын содержится в Сумской колонии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.