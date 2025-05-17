Матч был напряженным
Футболисты клуба «Курган» в упорной борьбе обыграли команду «Амкар-Пермь 2». Об этом сообщили представители курганской команды.
«Напряженный матч был между ФК „Курган“ и „Амкар-Пермь 2“. В первом тайме по игре немного уступали хозяевам. Второй тайм начали активными атаками, пропустили. Но вырвали победу на последней минуте», — сообщается на странице ФК «Курган» во «ВКонтакте».
Голы забили Артем Довгаль и Константин Липихин. Итог матча 1:2 в пользу курганцев.
Курганцы победили в гостях
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