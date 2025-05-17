Курганские футболисты вырвали победу у команды из Перми. Фото

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Матч был напряженным
Матч был напряженным Фото:

Футболисты клуба «Курган» в упорной борьбе обыграли команду «Амкар-Пермь 2». Об этом сообщили представители курганской команды.

«Напряженный матч был между ФК „Курган“ и „Амкар-Пермь 2“. В первом тайме по игре немного уступали хозяевам. Второй тайм начали активными атаками, пропустили. Но вырвали победу на последней минуте», — сообщается на странице ФК «Курган» во «ВКонтакте».

Голы забили Артем Довгаль и Константин Липихин. Итог матча 1:2 в пользу курганцев. 

Курганцы победили в гостях
Курганцы победили в гостях
Фото:

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Футболисты клуба «Курган» в упорной борьбе обыграли команду «Амкар-Пермь 2». Об этом сообщили представители курганской команды. «Напряженный матч был между ФК „Курган“ и „Амкар-Пермь 2“. В первом тайме по игре немного уступали хозяевам. Второй тайм начали активными атаками, пропустили. Но вырвали победу на последней минуте», — сообщается на странице ФК «Курган» во «ВКонтакте». Голы забили Артем Довгаль и Константин Липихин. Итог матча 1:2 в пользу курганцев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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