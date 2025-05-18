Голикова оценила идею переноса маткапитала с первого ребенка на второго

Голикова: перенос маткапитала на второго ребенка — это сложный процесс
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Перенос основной суммы маткапитала с первого ребенка на второго - это сложный процесс, который требует тщательной оценки, заявила Голикова
Перенос основной суммы маткапитала с первого ребенка на второго - это сложный процесс, который требует тщательной оценки, заявила Голикова Фото:

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала оценку маткапитала, назвав сложным вопрос о перераспределении основной суммы материнского капитала с первого ребенка на второго или третьего. Об этом она сообщила в интервью журналистам, подчеркнув, что данная сфера является «крайне чувствительной».

«Понятно, что материнский капитал — это одна из ключевых мер поддержки. Но как ее модернизировать и как ее переструктурировать — это вопросы на будущее. Часто говорят по поводу того, что нужно снова перекинуть основную сумму маткапитала с первого ребенка на второго или третьего. Это сложный вопрос. <...> Оценивать нужно аккуратно, сфера крайне чувствительная», — рассказала она в интервью ТАСС. 

Голикова напомнила, что изначально, когда вводился материнский капитал, власти страны придерживались одной цели — замотивировать россиян заводить детей в принципе, то есть, приближать рождение первого ребенка в семье. И тогда удалось замедлить темпы снижения рождаемости, подчеркнула она. 

Вице-премьер также напомнила, что в январе 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству и комиссии Госсовета по направлению «Семья» до 1 декабря проработать вопрос об увеличении размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка. По словам Голиковой, любые изменения в программе должны обсуждаться с учетом их влияния на рождаемость и потребности российских семей. Маткапитал в России увеличился почти до одного миллиона с 2007 года. 

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала оценку маткапитала, назвав сложным вопрос о перераспределении основной суммы материнского капитала с первого ребенка на второго или третьего. Об этом она сообщила в интервью журналистам, подчеркнув, что данная сфера является «крайне чувствительной». «Понятно, что материнский капитал — это одна из ключевых мер поддержки. Но как ее модернизировать и как ее переструктурировать — это вопросы на будущее. Часто говорят по поводу того, что нужно снова перекинуть основную сумму маткапитала с первого ребенка на второго или третьего. Это сложный вопрос. <...> Оценивать нужно аккуратно, сфера крайне чувствительная», — рассказала она в интервью ТАСС.  Голикова напомнила, что изначально, когда вводился материнский капитал, власти страны придерживались одной цели — замотивировать россиян заводить детей в принципе, то есть, приближать рождение первого ребенка в семье. И тогда удалось замедлить темпы снижения рождаемости, подчеркнула она.  Вице-премьер также напомнила, что в январе 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству и комиссии Госсовета по направлению «Семья» до 1 декабря проработать вопрос об увеличении размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка. По словам Голиковой, любые изменения в программе должны обсуждаться с учетом их влияния на рождаемость и потребности российских семей. Маткапитал в России увеличился почти до одного миллиона с 2007 года. 
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