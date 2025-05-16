16 мая 2025

Мэр Кургана Науменко вместо выходного проверил благоустройство набережной и городские стройки. Фото

Мэр Кургана Науменко в выходной день проконтролировал городские стройки
© Служба новостей «URA.RU»
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Науменко посетил городские стройки
Науменко посетил городские стройки Фото:

Глава Кургана в субботу 17 мая занимался проверкой благоустройства набережной, а также проконтролировал ход строительных работ на ключевых объектах. Рабочие выезды в выходные мэр совершает каждую неделю. Об этом рассказал сам руководитель городской администрации Антон Науменко.

«Проехали по основным стройкам, проверили уборку и благоустройство. Побывали на набережной, в экопарке, на территории 49 школы, где планируем благоустройство. Также проверили реконструкцию КНС-14 и строительство дорог», — сообщил Науменко в своем telegram-канале.

По словам мэра, на КНС-14 строительство идет по плану, а на улицу Витебского подрядчик должен зайти с финальной укладкой асфальта в ближайшее время. Науменко отметил, что на улице Алексеева отсыпают земляное полотно. На улице Фарафонова рабочие устанавливают бордюры на тротуарах и готовят основание дороги под укладку нижнего слоя асфальта, подчеркнул глава города. 

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Глава Кургана в субботу 17 мая занимался проверкой благоустройства набережной, а также проконтролировал ход строительных работ на ключевых объектах. Рабочие выезды в выходные мэр совершает каждую неделю. Об этом рассказал сам руководитель городской администрации Антон Науменко. «Проехали по основным стройкам, проверили уборку и благоустройство. Побывали на набережной, в экопарке, на территории 49 школы, где планируем благоустройство. Также проверили реконструкцию КНС-14 и строительство дорог», — сообщил Науменко в своем telegram-канале. По словам мэра, на КНС-14 строительство идет по плану, а на улицу Витебского подрядчик должен зайти с финальной укладкой асфальта в ближайшее время. Науменко отметил, что на улице Алексеева отсыпают земляное полотно. На улице Фарафонова рабочие устанавливают бордюры на тротуарах и готовят основание дороги под укладку нижнего слоя асфальта, подчеркнул глава города. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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