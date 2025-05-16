Глава Кургана в субботу 17 мая занимался проверкой благоустройства набережной, а также проконтролировал ход строительных работ на ключевых объектах. Рабочие выезды в выходные мэр совершает каждую неделю. Об этом рассказал сам руководитель городской администрации Антон Науменко.
«Проехали по основным стройкам, проверили уборку и благоустройство. Побывали на набережной, в экопарке, на территории 49 школы, где планируем благоустройство. Также проверили реконструкцию КНС-14 и строительство дорог», — сообщил Науменко в своем telegram-канале.
По словам мэра, на КНС-14 строительство идет по плану, а на улицу Витебского подрядчик должен зайти с финальной укладкой асфальта в ближайшее время. Науменко отметил, что на улице Алексеева отсыпают земляное полотно. На улице Фарафонова рабочие устанавливают бордюры на тротуарах и готовят основание дороги под укладку нижнего слоя асфальта, подчеркнул глава города.
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