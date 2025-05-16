Большая щука клюнула на крючок
Житель Кургана поехал на рыбалку и поймал большую щуку на реке Тобол недалеко от центра города. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«На Тоболе мне улыбнулась рыбацкая удача. Поймал огромную щуку», — рассказал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее курганец наловил мешок рыбы прямо с набережной Тобола. Он добился успеха, используя обычную удочку.
Улов рыбака
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