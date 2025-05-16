16 мая 2025

Рыбак поймал огромную щуку в городской черте Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая щука клюнула на крючок
Большая щука клюнула на крючок Фото:

Житель Кургана поехал на рыбалку и поймал большую щуку на реке Тобол недалеко от центра города. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«На Тоболе мне улыбнулась рыбацкая удача. Поймал огромную щуку», — рассказал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее курганец наловил мешок рыбы прямо с набережной Тобола. Он добился успеха, используя обычную удочку. 

Улов рыбака
Улов рыбака
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана поехал на рыбалку и поймал большую щуку на реке Тобол недалеко от центра города. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «На Тоболе мне улыбнулась рыбацкая удача. Поймал огромную щуку», — рассказал горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее курганец наловил мешок рыбы прямо с набережной Тобола. Он добился успеха, используя обычную удочку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...