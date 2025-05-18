В Донбассе освободили Богатырь

18 мая 2025 в 14:23 Размер текста - 17 +

В ДНР освободили населенный пункт Богатырь Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ВС РФ взяли под контроль село Богатырь в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «… подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны. По данным telegram-канала WarGonzo, накануне в интернете были опубликованы видеоматериалы, подтверждающие присутствие российских военных в различных районах Богатыря. В дальнейшем наступательные действия планируется продолжить в направлении населенных пунктов Комар и Отрадное. Ранее,17 мая, в Минобороны сообщили, что ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Александрополь, расположенным на территории ДНР. Кроме того, по информации ведомства, в результате боевых столкновений были нанесены удары по подразделениям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр и других. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие ВС РФ взяли под контроль село Богатырь в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «… подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны. По данным telegram-канала WarGonzo, накануне в интернете были опубликованы видеоматериалы, подтверждающие присутствие российских военных в различных районах Богатыря. В дальнейшем наступательные действия планируется продолжить в направлении населенных пунктов Комар и Отрадное. Ранее,17 мая, в Минобороны сообщили, что ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Александрополь, расположенным на территории ДНР. Кроме того, по информации ведомства, в результате боевых столкновений были нанесены удары по подразделениям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр и других.