В Донбассе освободили Богатырь

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ВС РФ. Создано в Midjourney, военные, разведчик, разведка, флаг, спецназ, сво, штурмовики
В ДНР освободили населенный пункт Богатырь Фото:
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Военнослужащие ВС РФ взяли под контроль село Богатырь в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«… подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.

По данным telegram-канала WarGonzo, накануне в интернете были опубликованы видеоматериалы, подтверждающие присутствие российских военных в различных районах Богатыря. В дальнейшем наступательные действия планируется продолжить в направлении населенных пунктов Комар и Отрадное.

Ранее,17 мая, в Минобороны сообщили, что ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Александрополь, расположенным на территории ДНР. Кроме того, по информации ведомства, в результате боевых столкновений были нанесены удары по подразделениям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр и других.

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Военнослужащие ВС РФ взяли под контроль село Богатырь в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «… подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны. По данным telegram-канала WarGonzo, накануне в интернете были опубликованы видеоматериалы, подтверждающие присутствие российских военных в различных районах Богатыря. В дальнейшем наступательные действия планируется продолжить в направлении населенных пунктов Комар и Отрадное. Ранее,17 мая, в Минобороны сообщили, что ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Александрополь, расположенным на территории ДНР. Кроме того, по информации ведомства, в результате боевых столкновений были нанесены удары по подразделениям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр и других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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