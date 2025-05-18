В Донбассе освободили Богатырь

Военнослужащие ВС РФ взяли под контроль село Богатырь в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«… подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.
По данным telegram-канала WarGonzo, накануне в интернете были опубликованы видеоматериалы, подтверждающие присутствие российских военных в различных районах Богатыря. В дальнейшем наступательные действия планируется продолжить в направлении населенных пунктов Комар и Отрадное.
Ранее,17 мая, в Минобороны сообщили, что ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Александрополь, расположенным на территории ДНР. Кроме того, по информации ведомства, в результате боевых столкновений были нанесены удары по подразделениям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр и других.
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