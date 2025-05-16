Курганский кардиолог Скрябин раскрыл, как избежать болезней сердца

Сердце является главным мотором в организме человека. Чтобы сохранить его здоровым, необходимо отказаться от алкоголя и курения, вести подвижный образ жизни и следить за питанием. Об этом рассказал врач-кардиолог Курганской областной клинической больницы Олег Скрябин.
«Риск для сердца появляется из-за вредных привычек, малоподвижного образа жизни, высокого уровня холестерина. Высокое артериальное давление и наследственные факторы также могут привести к заболеваниям сердца, включая ишемическую болезнь», — отметил Скрябин. Его слова опубликованы в telegram-канале регионального депздрава.
Кардиолог советует регулярно проходить обследования. Он добавил, что важно соблюдать основные принципы здорового питания.
В Минздраве РФ советуют россиянам для укрепления здоровья сердца обратить внимание на потребление продуктов, богатых калием и магнием. Это картофель, томаты, бананы, апельсины, киви, а также молоко, мясо, бобовые, зерновые, овес и орехи. Уточняется, что жирное мясо лучше заменить на птицу, рыбу и морепродукты. Молочные продукты надо выбирать нежирные и несладкие. Также врачи советуют включить в рацион продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. К ним относится несоленая семга, форель, скумбрия и лосось.
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