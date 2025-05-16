16 мая 2025

Курганский кардиолог Скрябин раскрыл, как избежать болезней сердца

Курганский кардиолог Скрябин: сохранить здоровое сердце поможет здоровое питание
© Служба новостей «URA.RU»
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Важно проходить обследование у кардиолога
Важно проходить обследование у кардиолога Фото:

Сердце является главным мотором в организме человека. Чтобы сохранить его здоровым, необходимо отказаться от алкоголя и курения, вести подвижный образ жизни и следить за питанием. Об этом рассказал врач-кардиолог Курганской областной клинической больницы Олег Скрябин.

«Риск для сердца появляется из-за вредных привычек, малоподвижного образа жизни, высокого уровня холестерина. Высокое артериальное давление и наследственные факторы также могут привести к заболеваниям сердца, включая ишемическую болезнь», — отметил Скрябин. Его слова опубликованы в telegram-канале регионального депздрава.

Кардиолог советует регулярно проходить обследования. Он добавил, что важно соблюдать основные принципы здорового питания.

В Минздраве РФ советуют россиянам для укрепления здоровья сердца обратить внимание на потребление продуктов, богатых калием и магнием. Это картофель, томаты, бананы, апельсины, киви, а также молоко, мясо, бобовые, зерновые, овес и орехи. Уточняется, что жирное мясо лучше заменить на птицу, рыбу и морепродукты. Молочные продукты надо выбирать нежирные и несладкие. Также врачи советуют включить в рацион продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. К ним относится несоленая семга, форель, скумбрия и лосось.

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Сердце является главным мотором в организме человека. Чтобы сохранить его здоровым, необходимо отказаться от алкоголя и курения, вести подвижный образ жизни и следить за питанием. Об этом рассказал врач-кардиолог Курганской областной клинической больницы Олег Скрябин. «Риск для сердца появляется из-за вредных привычек, малоподвижного образа жизни, высокого уровня холестерина. Высокое артериальное давление и наследственные факторы также могут привести к заболеваниям сердца, включая ишемическую болезнь», — отметил Скрябин. Его слова опубликованы в telegram-канале регионального депздрава. Кардиолог советует регулярно проходить обследования. Он добавил, что важно соблюдать основные принципы здорового питания. В Минздраве РФ советуют россиянам для укрепления здоровья сердца обратить внимание на потребление продуктов, богатых калием и магнием. Это картофель, томаты, бананы, апельсины, киви, а также молоко, мясо, бобовые, зерновые, овес и орехи. Уточняется, что жирное мясо лучше заменить на птицу, рыбу и морепродукты. Молочные продукты надо выбирать нежирные и несладкие. Также врачи советуют включить в рацион продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. К ним относится несоленая семга, форель, скумбрия и лосось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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