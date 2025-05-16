16 мая 2025

Акция «Ночь музеев» продолжается в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы пришли в музеи
Курганцы пришли в музеи Фото:

В Кургане 17 мая продолжается всероссийская акция «Ночь музеев» в трех учреждениях. Проходят выставки, экскурсии, перформансы, интерактивные мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе властей региона.

«В музее истории Кургана пройдут показательные бои на мечах, танцевальные представления и яркие перформансы, а также встречи с четвероногими героями, интерактивы и развлечения для всей семьи. В доме-музее Кюхельбекера выступит ансамбль „Цветень“, в театре драмы будет читка „Живая память о войне“, — сообщается в telegram-канале „Курганская область официально“. В музее декабристов расскажут о героях.

Ранее в Кургане в рамках акции «Ночь музеев» для горожан подготовили десятки интерактивных площадок. Посетители смогли примерить на себя роль водителя боевой машины пехоты, освоить виртуальную реальность, а также научиться делать ремесленные изделия, которыми пользовались наши предки. Для детей были организованы тематические настольные игры и экскурсии по истории оружия. 

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В Кургане 17 мая продолжается всероссийская акция «Ночь музеев» в трех учреждениях. Проходят выставки, экскурсии, перформансы, интерактивные мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе властей региона. «В музее истории Кургана пройдут показательные бои на мечах, танцевальные представления и яркие перформансы, а также встречи с четвероногими героями, интерактивы и развлечения для всей семьи. В доме-музее Кюхельбекера выступит ансамбль „Цветень“, в театре драмы будет читка „Живая память о войне“, — сообщается в telegram-канале „Курганская область официально“. В музее декабристов расскажут о героях. Ранее в Кургане в рамках акции «Ночь музеев» для горожан подготовили десятки интерактивных площадок. Посетители смогли примерить на себя роль водителя боевой машины пехоты, освоить виртуальную реальность, а также научиться делать ремесленные изделия, которыми пользовались наши предки. Для детей были организованы тематические настольные игры и экскурсии по истории оружия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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