В Кургане 17 мая продолжается всероссийская акция «Ночь музеев» в трех учреждениях. Проходят выставки, экскурсии, перформансы, интерактивные мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе властей региона.
«В музее истории Кургана пройдут показательные бои на мечах, танцевальные представления и яркие перформансы, а также встречи с четвероногими героями, интерактивы и развлечения для всей семьи. В доме-музее Кюхельбекера выступит ансамбль „Цветень“, в театре драмы будет читка „Живая память о войне“, — сообщается в telegram-канале „Курганская область официально“. В музее декабристов расскажут о героях.
Ранее в Кургане в рамках акции «Ночь музеев» для горожан подготовили десятки интерактивных площадок. Посетители смогли примерить на себя роль водителя боевой машины пехоты, освоить виртуальную реальность, а также научиться делать ремесленные изделия, которыми пользовались наши предки. Для детей были организованы тематические настольные игры и экскурсии по истории оружия.
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