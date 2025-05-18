В Госдуме нашли способ сделать 31 декабря выходным днем, но с одним условием

Депутат Нилов: 31 декабря можно официально сделать выходным, взамен 8 января
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Депутат Нилов предложил сделать 8 января рабочим днем, чтобы 31 декабря официально закрепить в качестве выходного
Депутат Нилов предложил сделать 8 января рабочим днем, чтобы 31 декабря официально закрепить в качестве выходного Фото:

Последний день года, 31 декабря, может стать официальным выходным днем, если взамен этого 8 января будет объявлен рабочим днем. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Тогда, по его словам, будет сохранен баланс между работниками и работодателями.

«Надо закрепить 31 декабря обязательно выходным днем, а для того, чтобы не нарушать баланса увеличением выходных, надо 8 января сделать обычным рабочим днем. В таком случае восемь дней обязательно совпадут с выходными днями, у правительства возникнет так называемый резерв для того, чтобы сделать продолжительные выходные дни удобными для наших граждан», — подчеркнул Нилов журналистам ТАСС во время форума «Россия — Исламский мир». 

Ранее Ярослав Нилов отмечал, что дополнительные выходные могут стать серьезной нагрузкой на экономику и бюджеты всех уровней, поэтому при планировании праздников правительство учитывает пожелания граждан и использует систему переносов, чтобы сохранить баланс между интересами работников и работодателей. Именно поэтому последние несколько лет 31 декабря был выходным днем с учетом переносов. В Минтруда накануне рассказали, что пока в Госдуме и правительстве не рассматриваются инициативы о закреплении 31 декабря в качестве выходного.

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Последний день года, 31 декабря, может стать официальным выходным днем, если взамен этого 8 января будет объявлен рабочим днем. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Тогда, по его словам, будет сохранен баланс между работниками и работодателями. «Надо закрепить 31 декабря обязательно выходным днем, а для того, чтобы не нарушать баланса увеличением выходных, надо 8 января сделать обычным рабочим днем. В таком случае восемь дней обязательно совпадут с выходными днями, у правительства возникнет так называемый резерв для того, чтобы сделать продолжительные выходные дни удобными для наших граждан», — подчеркнул Нилов журналистам ТАСС во время форума «Россия — Исламский мир».  Ранее Ярослав Нилов отмечал, что дополнительные выходные могут стать серьезной нагрузкой на экономику и бюджеты всех уровней, поэтому при планировании праздников правительство учитывает пожелания граждан и использует систему переносов, чтобы сохранить баланс между интересами работников и работодателей. Именно поэтому последние несколько лет 31 декабря был выходным днем с учетом переносов. В Минтруда накануне рассказали, что пока в Госдуме и правительстве не рассматриваются инициативы о закреплении 31 декабря в качестве выходного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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