16 мая 2025

Курганцы назвали любимые блюда в грузинском ресторане, который резко подешевел при продаже

Гостям нравятся хинкали и хачапури в ресторане, который упал в цене в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Посетители заказывают хинкали
Посетители заказывают хинкали Фото:

Жители Кургана считают самыми вкусными блюдами — хинкали, хачапури и чанахи в ресторане грузинской кухни «Квеври». Об этом говорится в отзывах горожан на 2 гис. Объект общепита подешевел недавно почти в два раза при продаже.

«Очень вкусные в „Квеври“ хинкали с тонким тестом, хачапури, лобио с капустой и орехом, чанахи, а также лепешки с сыром», — сообщают курганцы. На данный момент горожане оставили 342 отзыва. Большинство посетителей хвалят кухню и персонал.

Из недостатков посетители отметили, что в общепите не всегда вежливые официанты. Также гости заведения пишут о необходимости обновить посуду.

Ранее в объявлении о продаже ресторана грузинской кухни сообщалось, что цена на него снижена с 6 000 000 рублей до 3 500 000 рублей. Кроме того, в Кургане выставили на продажу стейк-хаус «Мачете», за который просили 6 000 000 рублей.

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Жители Кургана считают самыми вкусными блюдами — хинкали, хачапури и чанахи в ресторане грузинской кухни «Квеври». Об этом говорится в отзывах горожан на 2 гис. Объект общепита подешевел недавно почти в два раза при продаже. «Очень вкусные в „Квеври“ хинкали с тонким тестом, хачапури, лобио с капустой и орехом, чанахи, а также лепешки с сыром», — сообщают курганцы. На данный момент горожане оставили 342 отзыва. Большинство посетителей хвалят кухню и персонал. Из недостатков посетители отметили, что в общепите не всегда вежливые официанты. Также гости заведения пишут о необходимости обновить посуду. Ранее в объявлении о продаже ресторана грузинской кухни сообщалось, что цена на него снижена с 6 000 000 рублей до 3 500 000 рублей. Кроме того, в Кургане выставили на продажу стейк-хаус «Мачете», за который просили 6 000 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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