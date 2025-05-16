Курганцы назвали любимые блюда в грузинском ресторане, который резко подешевел при продаже

Жители Кургана считают самыми вкусными блюдами — хинкали, хачапури и чанахи в ресторане грузинской кухни «Квеври». Об этом говорится в отзывах горожан на 2 гис. Объект общепита подешевел недавно почти в два раза при продаже.
«Очень вкусные в „Квеври“ хинкали с тонким тестом, хачапури, лобио с капустой и орехом, чанахи, а также лепешки с сыром», — сообщают курганцы. На данный момент горожане оставили 342 отзыва. Большинство посетителей хвалят кухню и персонал.
Из недостатков посетители отметили, что в общепите не всегда вежливые официанты. Также гости заведения пишут о необходимости обновить посуду.
Ранее в объявлении о продаже ресторана грузинской кухни сообщалось, что цена на него снижена с 6 000 000 рублей до 3 500 000 рублей. Кроме того, в Кургане выставили на продажу стейк-хаус «Мачете», за который просили 6 000 000 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!