Ранее в продаже была обнаружена книга, которая описывала загадочные места Кургана, которых не существует. В этой связи URA.RU решило собрать мистические истории в рубрику «Загадочные легенды Кургана». В ней рассказывается о необычых местах, явлениях и легендах, которые формируют особую атмосферу Кургана и привлекают внимание как жителей, так и туристов. Сегодня наш рассказ — о «Камне желаний» на Бабьих песках в Кургане. Корреспонденту URA.RU удалось найти тех, кто участвовал в его установке и узнать, как он помогает исполнять мечты.
Рукотворное чудо
Три года назад в Кургане благодаря усилиям группы горожан появился новый объект, который привлекает к себе внимание прохожих и туристов. «Камень желаний» весом четыре тонны установлен на пляже «Бабьи пески». На нем высечено место, куда следует приложить ладонь и загадать заветное желание. И, судя по тому, что оно уже буквально отшлифовалось от частых прикосновений, «Камень желаний» пользуется популярностью.
«Камень мы привезли из Екатеринбурга. Деньги на установку, монтаж — более 400 тысяч рублей — все за счет неравнодушных людей, предпринимателей, которым хотелось сделать что-то для города. В создании объекта участвовало около десяти человек. Идея камня — верить, что все желания сбываются, поэтому на нем установлена надпись: „Ваши желания только и ждут, чтобы исполниться“. Нужно лишь приложить руку и сердцем загадать желания», — рассказали корреспонденту URA.RU супруги Любовь и Андрей Останины, одни из авторов проекта.
Дело не в камне
Любовь Останина также пояснила, что суть вовсе не в каком-то волшебстве или мистической силе камня, а в самих людях. Камень лишь усиливает психологический эффект, когда человек стремится к какой-то цели. А необходимость прикладывать ладонь как бы указывает на то, что для достижения успеха нужно приложить руку — в прямом и переносном смысле. «Так что мы сами себе волшебники», — добавила Любовь Останина. Она также отметила, что все желания, что она загадывала возле камня, сбылись, и его вполне можно называть местом силы.
Установка камня на пляже, по мнению авторов проекта, была выбрана неслучайно. Во время отдыха люди находятся в хорошем расположении духа, могут спокойно поразмыслить о своей жизни и своих желаниях.
Туристы смогут найти камень самостоятельно — для этого нужно выйти на пляж через ЦПКиО или пройти до пляжа по набережной со стороны центра города либо Шевелевки. Дорогу к нему можно также найти в сервисе 2ГИС. В Туристско-информационном центре корреспонденту URA.RU пояснили, что экскурсий до «Камня желаний» нет и включать его в экскурсионные маршруты не планируется.
Ранее URA.RU рассказывало о древнейшем святилище «Савин» в Белозерском округе Курганской области. Это место обладает уникальными свойствами и дает силу духа при правильном настрое, но может быть опасным для людей с неустойчивой психикой и пагубными зависимостями.
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