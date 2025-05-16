16 мая 2025

В массовой церемонии бракосочетания в Москве примут участие курганцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пары из Кургана смогут пожениться в Москве
Пары из Кургана смогут пожениться в Москве Фото:

Влюбленные пары Курганской области смогут стать участниками II Всероссийского свадебного фестиваля, который пройдет в Москве. Главное событие фестиваля — массовая церемония бракосочетания, в ходе которой 170 пар одновременно зарегистрируют свои отношения в День семьи, любви и верности, установив новый рекорд. Об этом сообщает управление ЗАГС Курганской области. 

«Фестиваль под девизом — „Обручальное кольцо. В России по любви“ пройдет с 8 по 13 июля в Национальном центре „Россия“. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Москве 170 пар одновременно свяжут свои судьбы узами брака, установив новый рекорд и превратив этот день в незабываемое событие», — сообщает управление ЗАГС Курганской области.

Помимо самой церемонии регистрации брака, для участников и гостей фестиваля подготовлена насыщенная культурная программа: театрализованные шествия, выступления звезд российской эстрады, мастер-классы. Молодожены смогут принять участие в прогулке на речных трамвайчиках, организованных фотосессиях и церемонии вручения символического огня семейного очага. Для желающих принять участие открыта регистрация заявок в отделах ЗАГС региона. Пары из Курганской области смогут рассчитывать на финансовую поддержку правительства региона, а также призы и подарки от национального центра «Россия».

В Курганской области регулярно проходят масштабные культурные мероприятия, направленные на поддержку семейных и народных традиций. Так, в июне в регионе состоится фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле», а летом запланированы еще несколько крупных событий с гостями и участниками со всей России.

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Влюбленные пары Курганской области смогут стать участниками II Всероссийского свадебного фестиваля, который пройдет в Москве. Главное событие фестиваля — массовая церемония бракосочетания, в ходе которой 170 пар одновременно зарегистрируют свои отношения в День семьи, любви и верности, установив новый рекорд. Об этом сообщает управление ЗАГС Курганской области.  «Фестиваль под девизом — „Обручальное кольцо. В России по любви“ пройдет с 8 по 13 июля в Национальном центре „Россия“. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Москве 170 пар одновременно свяжут свои судьбы узами брака, установив новый рекорд и превратив этот день в незабываемое событие», — сообщает управление ЗАГС Курганской области. Помимо самой церемонии регистрации брака, для участников и гостей фестиваля подготовлена насыщенная культурная программа: театрализованные шествия, выступления звезд российской эстрады, мастер-классы. Молодожены смогут принять участие в прогулке на речных трамвайчиках, организованных фотосессиях и церемонии вручения символического огня семейного очага. Для желающих принять участие открыта регистрация заявок в отделах ЗАГС региона. Пары из Курганской области смогут рассчитывать на финансовую поддержку правительства региона, а также призы и подарки от национального центра «Россия». В Курганской области регулярно проходят масштабные культурные мероприятия, направленные на поддержку семейных и народных традиций. Так, в июне в регионе состоится фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле», а летом запланированы еще несколько крупных событий с гостями и участниками со всей России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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