Мобилизацию экс-главы МУГИСО, находящегося под следствием, признали законной

Алексей Пьянков был призван в рамках частичной мобилизации Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Экс-глава министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков добился отмены запрета отправиться на СВО в рамках частичной мобилизации. Его нахождение в зоне боевых действий законно, сообщил URA.RU адвокат чиновника Николай Каргаполов. Пьянков находится под следствием из-за уголовного дела о коррупции.

«На сегодняшний день призывная комиссия по мобилизации Свердловской области отменила свое решение. Предмета иска нет, и апелляционная инстанция отменит решение и прекратит производство», — сообщил Каргаполов.

Он подчеркнул, что после вынесенного решения ничто не мешает законному нахождению Пьянкова в зоне СВО. Соответствующее решение принято 6 февраля.

По информации URA.RU, чиновник находится в зоне боевых действий и выполняет важные задачи, связанные с военно-строительным комплексом. С учетом его опыта Пьянкова привлекают для возведения объектов военной инфраструктуры на новых территориях. Служит в войсках материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Кроме того известно, что выплаты, полученные за время службы, Пьянков потратил на покупку горелок и оборудования для бойцов, когда узнал об этой проблеме из аппарата свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой.

Ранее суд запретил чиновнику отправляться в зону СВО в рамках частичной мобилизации. При этом, как сообщал источник URA.RU, суд руководствовался нормами закона о срочной службе, что неприменимо к ситуации Пьянкова. Чиновник был зачислен на военную должность в рамках закона о мобилизационной подготовке.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что призвано необходимое число бойцов для участия в спецоперации на Украине. Мобилизованные бойцы отправились в зону спецоперации, проводимой с 24 февраля 2022 года для защиты населения Донецкой и Луганской народных республик. Мирные жители Донбасса в течение восьми лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ, и президент России Владимир Путин принял решение начать СВО.