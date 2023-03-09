СБУ пыталась убить власти Приднестровья

В Приднестровье предотвратили покушение СБУ на главу Республики Красносельского

09 марта 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

ВСУ готовили покушение на ряд должностных лиц в Приднестровье Фото: Министерство обороны Великобритании В Приднестровье был предотвращен теракт с целью покушения на ряд должностных лиц, в частности на лидера непризнанного государства Вадима Красносельского. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. «Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что сейчас подозреваемые дают признательные показания. Среди целей украинских террористов был Вадим Красносельский. Главу Приднестровья собирались взорвать в его машине, заложив взрывчатку. Ранее сообщалось, что украинские военные готовятся к вторжению в Приднестровье. Вблизи украинско-приднестровской границы формируются скопления ВСУ, сообщили в Минобороны.

В Приднестровье был предотвращен теракт с целью покушения на ряд должностных лиц, в частности на лидера непризнанного государства Вадима Красносельского. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. «Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что сейчас подозреваемые дают признательные показания. Среди целей украинских террористов был Вадим Красносельский. Главу Приднестровья собирались взорвать в его машине, заложив взрывчатку. Ранее сообщалось, что украинские военные готовятся к вторжению в Приднестровье. Вблизи украинско-приднестровской границы формируются скопления ВСУ, сообщили в Минобороны.