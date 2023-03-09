СБУ пыталась убить власти Приднестровья

В Приднестровье предотвратили покушение СБУ на главу Республики Красносельского
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ готовили покушение на ряд должностных лиц в Приднестровье Фото:

В Приднестровье был предотвращен теракт с целью покушения на ряд должностных лиц, в частности на лидера непризнанного государства Вадима Красносельского. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики.

«Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что сейчас подозреваемые дают признательные показания.

Среди целей украинских террористов был Вадим Красносельский. Главу Приднестровья собирались взорвать в его машине, заложив взрывчатку.

Ранее сообщалось, что украинские военные готовятся к вторжению в Приднестровье. Вблизи украинско-приднестровской границы формируются скопления ВСУ, сообщили в Минобороны.

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В Приднестровье был предотвращен теракт с целью покушения на ряд должностных лиц, в частности на лидера непризнанного государства Вадима Красносельского. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. «Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что сейчас подозреваемые дают признательные показания. Среди целей украинских террористов был Вадим Красносельский. Главу Приднестровья собирались взорвать в его машине, заложив взрывчатку. Ранее сообщалось, что украинские военные готовятся к вторжению в Приднестровье. Вблизи украинско-приднестровской границы формируются скопления ВСУ, сообщили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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